Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Hàn Quốc (15/8/1945) đã được tổ chức tại hội trường lớn Đại học nữ Ewha (Seoul) vào lúc 10 giờ sáng ngày 15/8.Sự kiện có sự tham gia của khoảng 2.000 người, gồm các chí sĩ yêu nước, những người có công trong phong trào kháng Nhật giành độc lập và gia quyến, các quan chức, đại diện chính đảng, tổ chức tôn giáo, đoàn ngoại giao các nước đóng tại Hàn Quốc, đại diện các tầng lớp trong xã hội và người dân.Quy mô tham dự lễ kỷ niệm nay đã trở lại bằng năm 2019, trước khi dịch COVID-19 lây lan. Trong năm ngoái, chỉ có 300 người tham dự do dịch bệnh tái bùng phát.Chủ đề của lễ kỷ niệm năm nay là "Hành trình hướng tới tự do cho nhân dân Hàn Quốc vĩ đại", với lịch trình như chào cờ, phát video tưởng niệm, bài phát biểu tưởng niệm, bài phát biểu chúc mừng, biểu diễn chào mừng Quốc khánh, hát đồng thanh bài hát Quốc khánh, hô "Muôn năm" ba lần.Lễ kỷ niệm bắt đầu bằng bài thơ "Chỉ có vinh quang" của cố học giả Ngữ văn kiêm nhà hoạt động trong phong trào độc lập Lee Hee-seung, nói lên niềm vui hân hoan trong ngày Quốc khánh, do nam diễn viên Yoo Dong-geun thể hiện.Tiếp theo là phần trình chiếu video chủ đề của lễ kỷ niệm, thể hiện hình ảnh đất nước Hàn Quốc vươn lên thành quốc gia hàng đầu thế giới, người dân đoàn kết hướng tới sự sáng tạo và thịnh vượng mới.Tiết mục biểu diễn chào mừng Quốc khánh được thực hiện bởi nhóm Fusion MC, nhóm nhảy Bboy từng nhiều lần giành chức vô địch thế giới, thể hiện màn vũ đạo đầy sảng khoái trên nền Bài quân ca độc lập.Tiếp theo là tiết mục hợp xướng ca khúc "Đất nước tươi đẹp" và "Thế giới mới" thể hiện hy vọng về một đất nước Hàn Quốc đáng tự hào hướng về một thế giới mới, với sự tham gia của giọng nam trung Kim Dong-kyu.Nhân lễ tưởng niệm năm nay, Chính phủ Hàn Quốc đã trao tặng bằng khen cho 100 người có công trong phong trào độc lập.Ngoài lễ tưởng niệm do Chính phủ tổ chức, các cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương, cơ quan ngoại giao Hàn Quốc đóng tại nước ngoài cũng đã tổ chức nhiều sự kiện đa dạng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh.Bộ Người có công và cựu chiến binh, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức sự kiện mời hậu thế của nhưng người có công sống tại nước ngoài và buổi biểu diễn chào mừng Quốc khánh. Chính quyền các địa phương thì tổ chức lễ kỷ niệm, lễ gióng chuông, biểu diễn văn hóa, triển lãm đặc biệt. Ước tính có khoảng 70.000 người tham gia vào các sự kiện này.