Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 28

Photo : YONHAP News

Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 28 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 4/10 và kéo dài trong vòng 10 ngày.Lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 6 giờ tối tại rạp ngoài trời của Trung tâm điện ảnh Busan, quận Haeundae, thành phố Busan.Tác phẩm trình chiếu tại lễ khai mạc là phim "Because I Hate Korea" (tạm dịch: Bởi vì tôi ghét Hàn Quốc) của đạo diễn Jang Kun-jae.Có tổng cộng 209 tác phẩm điện ảnh đến từ 69 nước được mời tham dự Liên hoan phim lần này, sẽ được trình chiếu tại 25 phòng chiếu thuộc 4 rạp chiếu phim của Busan, trong đó có Trung tâm điện ảnh Busan.Liên hoan năm nay có 10 tác phẩm cạnh tranh ở hạng mục "Xu hướng mới” (New Currents), trong đó có phim điện ảnh Hàn Quốc "Lie from the Summer" (tạm dịch: Lời nói dối từ mùa hè ấy) của đạo diễn Sohn Hyun-lok và phim điện ảnh Nhật Bản "Tháng 9 năm 1923" (đạo diễn Tatsuya Mori) lấy bối cảnh lịch sử cuộc thảm sát người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) trong trận động đất Kanto 1923.Trong khuôn khổ Liên hoan phim BIFF năm nay sẽ diễn ra một triển lãm đặc biệt về hoạt động điện ảnh của những người Mỹ gốc Hàn, như đạo diễn Lee Isaac Chung của phim "Minari" (2020), tác phẩm đã mang về cho nữ diễn viên Youn Yuh-jung giải thưởng Oscar "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất".Trong Liên hoan phim năm nay, sự kiện Thị trường nội dung và phim châu Á (Asian Contents & Film Market) sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn năm ngoái, theo cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.Vào sáng ngày 13/10 sẽ diễn ra buổi họp báo tổng kết và tối cùng ngày sẽ diễn ra lễ trao giải các hạng mục. Tác phẩm trình chiếu tại lễ bế mạc là phim Trung Quốc "The Movie Emperor" (tạm dịch: Hoàng đế của phim điện ảnh) do đạo diễn Ninh Hạo cầm trịch.