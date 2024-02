Photo : YONHAP News

Phát biểu tại diễn đàn do Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ tổ chức vào ngày 13/2 (giờ địa phương), cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-han nhận định có khả năng Bắc Triều Tiên sẽ khiêu khích quân sự cục bộ trước thềm Tổng tuyển cử tháng 4 tại Hàn Quốc, nhằm vừa không đe dọa tới Mỹ, vừa kích động sự phản ứng của Seoul.Ông Kim cho biết khi ông còn đương chức, Hàn Quốc đã thảo luận về các kịch bản Bắc Triều Tiên khiêu khích, trong đó có khả năng miền Bắc tấn công vào 5 đảo trên biển Tây, phóng thử nghiệm tên lửa các loại. Cựu quan chức này cho rằng Bắc Triều Tiên cũng có thể khiêu khích trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, nhằm làm nổi bật sự thất bại về mặt chính sách của Chính phủ Tổng thống Joe Biden, hòng để ứng cử viên mà nước này ủng hộ đắc cử.Về khả năng miền Bắc thử hạt nhân lần thứ 7, cựu Chánh Văn phòng Kim đánh giá nước này đã sẵn sàng cho việc thử hạt nhân từ tháng 6/2022. Dù chưa rõ vì sao Bình Nhưỡng vẫn chưa thử hạt nhân, nhưng có đầy đủ lý do cho việc nước này sẽ thử hạt nhân để chứng minh cho sự thất bại toàn diện của Chính phủ Tổng thống Joe Biden.Bên cạnh đó, cựu quan chức Hàn Quốc cho rằng Bắc Triều Tiên sẽ không gây chiến tranh. Mặc dù Chủ tịch Kim Jong-un liên tục có những phát ngôn đe dọa gần đây, nhưng ông Kim cho rằng nước này sẽ phát triển tối đa hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) rồi sau đó đàm phán bình thường hóa quan hệ với Mỹ.