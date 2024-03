Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Bộ Quốc phòng miền Bắc ngày 5/3 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, chỉ trích việc Mỹ và Hàn Quốc lại một lần nữa tiến hành tập trận quân sự chung quy mô lớn mang tính khiêu khích, làm gia tăng bất ổn khó lường tại khu vực đang trong tình trạng đình chiến. Bắc Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận thường niên Lá chắn tự do (FS) của liên quân Hàn-Mỹ là "diễn tập chiến tranh".Bộ Quốc phòng miền Bắc nhấn mạnh bán đảo Hàn Quốc là nơi chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể làm bùng phát một cuộc chiến tranh hạt nhân. Cuộc tập trận chiến tranh quy mô lớn bởi một quốc gia đang sở hữu hạt nhân lớn nhất thế giới với 10 nước tay sai không bao giờ có thể gọi là diễn tập "phòng thủ". Bắc Triều Tiên lên án mạnh mẽ cuộc tập trận quân sự liều lĩnh của Mỹ và Hàn Quốc, đang khiến các mối uy hiếp quân sự và nỗ lực xâm lược các quốc gia có chủ quyền càng trở nên trắng trợn hơn.Cùng với đó, Bình Nhưỡng đề nghị Seoul và Washington ngừng các hành động khiêu khích và gây bất ổn hơn nữa; đồng thời cảnh cáo hai nước Hàn-Mỹ sẽ trả giá tương ứng bằng cách để hai nước cảm nhận được sự lựa chọn sai lầm có thể mang đến sự bất an nghiêm trọng thế nào.Bắc Triều Tiên cho biết sẽ tiếp tục theo dõi những hành động mạo hiểm của kẻ địch, và nước này sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự có trách nhiệm nhằm kiểm soát mạnh mẽ môi trường an ninh bất ổn trên bán đảo Hàn Quốc. Điều này được hiểu là miền Bắc sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng như phóng thử nghiệm các loại tên lửa và phát triển vệ tinh trinh sát quân sự bất chấp những lo ngại của cộng đồng quốc tế.Liên quan đến vấn đề này, quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc trong cuộc gặp với báo giới cho biết Seoul đã lường trước được sự phản đối kiểu "vừa ăn cướp vừa la làng" của phía Bình Nhưỡng; từ chối đưa ra lời bình luận nào khác.Liên quân Hàn-Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận thường niên "Lá chăn tự do" từ ngày 4/2, kéo dài trong vòng 11 ngày đến ngày 14/2. Trong thời gian diễn tập, nhiều tài sản chiến lược của quân đội Mỹ có khả năng sẽ được huy động tới bán đảo Hàn Quốc như máy bay ném bom chiến lược hay tàu sân bay hạt nhân.