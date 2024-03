LG Energy Solution đứng thứ hai thị phần pin ô tô điện toàn cầu tháng 1/2024

Photo : YONHAP News

Công ty nghiên cứu thị trường năng lượng Hàn Quốc "SNE Research" có trụ sở tại tỉnh Gyeonggi ngày 8/3 cho biết trong tháng 1, tổng mức tiêu thụ pin lắp trên các loại xe ô tô điện, xe lai sạc điện, xe chạy bằng cả động cơ điện và động cơ xăng, được bán ra trên toàn thế giới (trừ Trung Quốc) là 319,4 GWh, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, lượng tiêu thụ pin của nhà sản xuất pin CATL của Trung Quốc đạt 5,7 GWh, tăng trưởng 28,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 25,8% thị phần toàn cầu, dẫn đầu thế giới. Không chỉ bao phủ thị trường nội địa Trung Quốc, CATL đang mở rộng nhanh chóng thị phần tại thị trường nước ngoài. Hãng này đang cung cấp pin cho các hãng xe hơi thành phẩm toàn thế giới như Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia.Lượng tiêu thụ pin của nhà sản xuất pin Hàn Quốc LG Energy Solution đạt 5,4 GWh, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần của hãng đạt 24,4%, kém hãng CATL 1,4%, đứng vị trí thứ hai, tương tự như năm ngoái.Hãng Samsung SDI có lượng tiêu thụ pin ô tô điện đạt 2,5 GWh, tăng 44,2% so với năm trước, thị phần đạt 11,1%, đứng thứ 4. Lượng tiêu thụ pin của hãng SK On đạt 2,1 GWh, tăng trưởng 19,5%, thị phần đạt 9,2%, xếp thứ 5. Thị phần của ba nhà sản xuất pin Hàn Quốc gộp lại đạt 44,7%, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tổng lượng tiêu thụ pin lại tăng.Hãng Panasonic của Nhật Bản đứng thứ ba với tổng lượng tiêu thụ pin cho ô tô điện đạt 3 GWh, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước.