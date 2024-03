Chỉ số giá xuất nhập khẩu tháng 2 của Hàn Quốc tăng do ảnh hưởng từ tỷ giá hối đoái won/USD

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 15/3 đã công bố số liệu thống kê về "Chỉ số giá xuất nhập khẩu tháng 2 năm 2024", trong đó chỉ số giá nhập khẩu tính theo giá trị đồng won trong tháng trước của Hàn Quốc đạt 120,11 điểm, tăng 1,4% so với một tháng trước (118,51 điểm).Xét theo hạng mục, sản phẩm công nghiệp tăng 1,4% so với tháng 1, kéo đà tăng của giá xuất khẩu. Trong số này, giá than đá và chế phẩm dầu mỏ, máy tính, đồ điện tử và thiết bị quang học đã tăng mạnh so với một tháng trước. Trong khi đó, giá của sản phẩm nông-lâm-thủy sản giảm 0,2%.BOK phân tích tỷ giá hối đoái won/USD trong tháng 2 đã tăng 0,6% so với tháng 1, và tăng đến 4,8% so với một năm trước, cùng với đó là giá xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp như than đá và chế phẩm dầu mỏ cũng tăng, đã đẩy chỉ số giá xuất khẩu tổng thể tăng theo.Giá xuất khẩu tính theo loại tiền tệ ký kết hợp đồng (loại trừ ảnh hưởng của tỷ giá) tăng 0,9% so với tháng 1.Giá nhập khẩu trong tháng 2 đạt 137,54 điểm, tăng 1,2% so với tháng trước đó, được cho là do ảnh hưởng từ việc giá sản phẩm công nghiệp và chế phẩm hóa học tăng trong bối cảnh tỷ giá hối đoái won/USD tăng.Cụ thể, giá nhập khẩu nguyên liệu thô đã tăng 2,4% so với tháng 1, tập trung vào mặt hàng khoáng sản (tăng 2,6%). Giá hàng hóa trung gian cũng tăng 0,8% so với một tháng trước, chủ yếu tăng ở các mặt hàng chế phẩm hóa học, than đá và chế phẩm dầu mỏ. Giá hàng hóa tiêu dùng tăng 0,5%, nhưng giá hàng hóa vốn tương tự tháng 1.Giá nhập khẩu tính theo loại tiền tệ ký kết hợp đồng (loại trừ ảnh hưởng của tỷ giá) tăng 0,8% so với tháng trước đó.