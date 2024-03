Bắc Triều Tiên thử nghiệm thành công động cơ đẩy nhiên liệu rắn dùng cho tên lửa bội siêu thanh kiểu mới

Photo : YONHAP News

Đài Tiếng nói Triều Tiên, đài phát thanh Nhà nước của miền Bắc, ngày 20/3 đưa tin một ngày trước nước này đã thử nghiệm thành công đốt cháy động cơ đẩy nhiều tầng sử dụng nhiên liệu rắn trên mặt đất, sẽ được gắn trên tên lửa bội siêu thanh tầm trung-xa, tại bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây (xã Dongchang, huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan) theo đúng lịch trình phát triển hệ thống vũ khí mới.Truyền thông miền Bắc cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ đạo vụ thử nghiệm trên do Tổng cục tên lửa và Viện nghiên cứu động cơ trực thuộc Tổng cục thực hiện.Ông Kim đánh giá giá trị chiến lược quân sự của hệ thống vũ khí này được xuất phát từ môi trường an ninh quốc gia và nhu cầu tác chiến của quân đội nhân dân miền Bắc, có tầm quan trọng không kém gì tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.Một chuyên gia Hàn Quốc nhận định việc Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm đốt cháy động cơ đẩy trên mặt đất chứ không phải phóng thử tên lửa thật là nhằm kiềm chế tên lửa này bay sang Nhật Bản, để ngỏ khả năng về đối thoại với Tokyo.Cùng ngày, Chính phủ Mỹ kêu gọi Bắc Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích, gây bất an khu vực và quay trở lại con đường ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định Washington luôn khuyến khích Bắc Triều Tiên tham gia vào các cuộc thảo luận một cách thực chất để tìm ra biện pháp quản lý rủi ro quân sự và xây dựng nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Hàn Quốc.