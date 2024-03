Phụ nữ Hàn Quốc kết hôn với đàn ông Việt Nam có xu hướng gia tăng rõ rệt

Photo : Getty Images Bank

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 20/3 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, số cuộc hôn nhân với người nước ngoài đạt 20.000 cặp, tăng 3.000 cặp so với năm 2022 (18,3%).Số cặp kết hôn có vợ/chồng là người nước ngoài từng đạt 24.000 cặp vào năm 2019, sau đó đã giảm xuống 13.000 cặp vào năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, gần đây lại có xu hướng tăng trở lại.Trong số các gia đình có vợ là người nước ngoài, trường hợp vợ là người Việt Nam chiếm 33,5%, tỷ lệ cao nhất, sau đó tới người Trung Quốc (18,1%), người Thái Lan (13,7%). Xét về tỷ lệ tăng trong vòng một năm, số cặp vợ chồng với vợ là người Việt có mức tăng cao nhất là 48,3%, sau đó là người Trung 16,9%, người Thái 4,4%.Trong năm 2023, số cặp kết hôn với chồng là người nước ngoài đạt 5.000 cặp, tăng 7,5% so với năm trước, quay trở lại mốc 5.000 cặp kể từ năm 2019, thời điểm trước khi bùng phát đại dịch.Trong đó, nam giới mang quốc tịch Mỹ chiếm nhiều nhất 27,7%, sau đó tới người Trung Quốc (18,4%), người Việt Nam 15,8%. Tuy nhiên, xét về tỷ lệ tăng, số trường hợp chồng là người Mỹ tăng 0,4%, người Trung Quốc tăng 22,8%; riêng người Việt Nam tăng tới 35,2%, cho thấy xu hướng gia tăng rõ nét thời gian gần đây.Nếu như cách đây 10 năm, vào năm 2014, số phụ nữ Hàn Quốc kết hôn với đàn ông Việt Nam chỉ dừng ở con số 283 cặp, nhưng sau 10 năm, con số này đã tăng lên 792 cặp, tăng gấp 2,8 lần. Điều này được phân tích là do những người vợ vốn là người gốc Việt, từng kết hôn với nam giới Hàn Quốc, nhập tịch Hàn Quốc, sau đó ly hôn và tái hôn với đàn ông Việt Nam.Cục Thống kê cho biết trong số 556 phụ nữ Hàn Quốc tái hôn với đàn ông Việt Nam trong năm 2022, có 482 người (chiếm 86,7%) là người nhập tịch Hàn Quốc. Ngoại trừ 2 trường hợp khó xác định quốc tịch ban đầu, thì 480 người còn lại đều mang quốc tịch Việt Nam trước khi nhập tịch. Điều này cho thấy số cặp kết hôn với người nước ngoài tăng, nhưng một trong số đó bắt nguồn từ tình trạng ly hôn với người nước ngoài.Trên thực tế, trong khi tổng số vụ ly hôn tại Hàn Quốc có chiều hướng giảm, thì ngược lại, số vụ ly hôn với người nước ngoài lại có xu thế tăng. Trong năm ngoái, số vụ ly hôn tại Hàn Quốc là 92.000 cặp, giảm 800 cặp, ngược lại số vụ ly hôn với người nước ngoài lại đạt 6.000 cặp, tăng 300 cặp (5,1%).