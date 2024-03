Hàn Quốc và Mỹ cấm vận chung 2 tổ chức và 4 cá nhân kiếm ngoại hối cho Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai nước Hàn-Mỹ đã quyết định trừng phạt chung hai tổ chức và 4 cá nhân có liên quan đến hoạt động kiếm ngoại hối của các nhân lực công nghệ thông tin (IT) Bắc Triều Tiên. Quyết định này được hai bên đưa ra trong cuộc họp lần thứ 6 về đối phó với hành vi tấn công mạng của miền Bắc của Nhóm công tác Hàn-Mỹ được tổ chức tại Washington (Mỹ) ngày 27-28/3 (giờ địa phương).Hai doanh nghiệp nước ngoài có tên trong danh sách trừng phạt lần này là công ty Alice LLC của Nga và công ty Pioneer Bencont Star của Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất. Hai doanh nghiệp này được cho là có dính líu tới các hoạt động phái cử nhân lực IT của miền Bắc ra nước ngoài, thông qua "Công ty hợp tác phát triển công nghệ thông tin Jinyong" trực thuộc Bộ Quốc phòng của Bắc Triều Tiên, đơn vị phụ trách việc đưa nhân lực IT của nước này sang các nước như Nga, Trung Quốc, Lào.Trong số 4 cá nhân bị cấm vận, có nhân vật Yu Pu-ung là giám đốc Ngân hàng phát triển sông Amnok (Áp Lục) chi nhánh thành phố Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc). Đây cũng là nhân vật phụ trách về nguồn vốn của Bắc Triều Tiên mà hai nước Hàn-Mỹ cùng theo dõi suốt thời gian qua về hành vi rửa tiền quy mô lớn từ nguồn tiền mà các nhân lực IT miền Bắc đánh cắp được và hỗ trợ cho các hoạt động mua sắm vật tư nhạy cảm cần thiết cho phát triển hạt nhân, tên lửa.Ba cá nhân còn lại gồm có Han Chol-man là giám đốc Ngân hàng Tongsong Kumgang chi nhánh tại thành phố Thẩm Dương, Jong Song-ho là giám đốc Ngân hàng cổ phần Jinmyong chi nhánh tại thành phố Vladivostok của Nga, và O In-chun là giám đốc Ngân hàng Daesong Triều Tiên chi nhánh tại Vladivostok.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đây là các nhân vật bị Seoul và Washington trừng phạt lần đầu trên thế giới, sẽ giúp cho người dân trong nước và quốc tế chú ý đến những rủi ro khi giao dịch với các đối tượng này.Đây là lần thứ 6 Chính phủ Hàn Quốc áp đặt lệnh cấm vận ở lĩnh vực tấn công mạng của miền Bắc kể từ lần đầu tiên công bố lệnh trừng phạt liên quan vào tháng 2 năm ngoái. Những trường hợp giao dịch với các cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách cấm vận mà không được cho phép của các cơ quan phụ trách thì sẽ bị xử phạt theo các luật định liên quan.