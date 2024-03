Thí điểm dự án cải thiện điều kiện làm việc cho bác sĩ nội trú từ tháng 5

Photo : KBS News

Trưởng phòng Chính sách y tế thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Jun Byung-wang ngày 28/3 cho biết Chính phủ đã công bố về 5 dự án được tập trung đầu tư ngân sách trong năm sau, tăng cường hỗ trợ toàn diện cho quá trình thực tập của các bác sĩ nội trú.Trước khi dự thảo sửa đổi "Luật về việc cải thiện môi trường thực tập và nâng cao vị thế cho bác sĩ nội trú" được thực thi từ tháng 2/2026, từ tháng 5 tới, Chính phủ sẽ thực hiện thí điểm dự án rút ngắn thời gian làm việc liên tục của các bác sĩ nội trú. Thông qua các biện pháp hỗ trợ về mặt chính sách, Chính phủ sẽ đảm bảo thời gian thực tập của các bác sĩ nội trú là 80 giờ một tuần, thời gian làm việc liên tục tối đa là 36 giờ.Tiếp theo, từ tháng 6 tới, Chính phủ sẽ tiến hành khảo sát để nắm bắt môi trường thực tập của các bác sĩ nội trú, tạo điều kiện để thêm nhiều bác sĩ nội trú được tham gia vào Ủy ban đánh giá môi trường thực tập nội trú.Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường hỗ trợ chi phí cần thiết cho việc đào tạo thực hành của các bác sĩ nội trú, như chi trả trợ cấp 1 triệu won (743 USD) mỗi tháng cho các bác sĩ nội trú khoa Nhi.Bộ Y tế một lần nữa kêu gọi các bác sĩ nội trú quay trở lại làm việc ngay trong tháng 3. Quan chức Bộ Y tế cho biết cơ quan này sẽ chưa ra quyết định xử phạt hành chính ngay đối với các bác sĩ nội trú do đảng cầm quyền và Chính phủ vẫn đang trong quá trình thảo luận. Tuy nhiên, ông Jun cũng nhấn mạnh do Bộ Y tế đã gửi thông báo về việc xử phạt hành chính, nên theo thời gian, dự kiến sẽ có thêm nhiều bác sĩ thuộc đối tượng bị xử phạt.Mặt khác, Bộ Y tế cũng khẳng định hệ thống chăm sóc y tế khẩn cấp vẫn đang được vận hành bình thường, không gặp trở ngại nào, Chính phủ vẫn giữ vững đường lối nâng 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học ngành Y.Trong ngày 27/3, số bệnh nhân nhập viện tại các bệnh viện đa khoa tuyến đầu tăng nhẹ (1,6%) so với tuần trước. Số bệnh nhân tại các phòng chăm sóc tích cực (ICU) ở các bệnh viện đa khoa và đa khoa tuyến đầu là 7.126 người, mức tương tự so với thông thường. 395 trên 408 trung tâm y tế cấp cứu cũng đang hoạt động bình thường.