Lãnh đạo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn-Mỹ-Nhật thảo luận về hợp tác an ninh

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kim Myung-soo sáng ngày 28/3 đã có cuộc họp trực tuyến với người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản, thảo luận phương án hợp tác trong vấn đề an ninh quốc tế gần đây, các hình thức khiêu khích của Bắc Triều Tiên, cũng như hợp tác an ninh ba bên.Ông Kim đánh giá những nỗ lực chung của ba nước trong việc chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa miền Bắc theo thời gian thực, và kế hoạch tập trận ba bên trong nhiều năm, những nội dung được nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra vào năm ngoái.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nhận định các hành vi khiêu khích liên tục của Bắc Triều Tiên, bao gồm cả việc đẩy cao các hoạt động thử nghiệm hạt nhân và tên lửa, đang cho thấy được tầm quan trọng của việc mở rộng mức độ, phạm vi và lĩnh vực hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật. Quan chức ba nước đồng tình rằng việc hợp tác an ninh giữa Seoul, Washington và Tokyo đang góp phần cho nền hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc nói riêng và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nói chung.Trong cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Charles Quinton Brown được cho là đã tái xác nhận cam kết vững chắc của Washington trong việc phòng thủ cho Seoul và Tokyo. Ba bên dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp lãnh đạo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân tiếp theo vào mùa hè năm nay.