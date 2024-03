Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol giữ nguyên 34% hai tuần liên tiếp

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 29/3 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành với 1.001 người dân trên 18 tuổi toàn quốc trong vòng từ ngày 26-28/3 (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%).Trong tuần này, tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol đạt 34%, tương tự cuộc thăm dò tuần trước. Lý do được nhiều cử tri lựa chọn nhất là "chính sách nâng chỉ tiêu tuyển sinh trường y", chiếm 25%, giảm 5% so với tỷ lệ trả lời trong cuộc thăm dò trước đó. Lý do ủng hộ tiếp theo là "ngoại giao" (8%), "sự quyết đoán, năng lực xúc tiến chính sách của Tổng thống" (7%).Ngược lại, tỷ lệ cử tri không ủng hộ ông Yoon là 58%, cũng tương tự tuần trước. Lý do cử tri không ủng hộ là "kinh tế, dân sinh, giá cả" (23%), "Tổng thống độc đoán" (9%), "chính sách nâng chỉ tiêu tuyển sinh trường y" (8%), "thiếu sự trao đổi" (7%).Tỷ lệ ủng hộ đối với đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân trong tuần này đạt 37%, tăng 3% so với tuần trước; đảng đối lập Dân chủ đồng hành là 29%, giảm 4%; đảng Đổi mới Tổ quốc 12%, tăng 4%. Tỷ lệ ủng hộ đảng Cải cách mới là 3%, đảng Công lý xanh và đảng Tương lai mới lần lượt đạt 1%.