Nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc sẽ kết thúc hoạt động vào 30/4

Photo : UN Photo/Evan Schneider

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 28/3 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), tiến hành biểu quyết dự thảo nghị quyết gia hạn nhiệm kỳ của Nhóm chuyên gia trực thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên. Kết quả là dự thảo đã bị phủ quyết do vấp phải sự phản đối của Nga, nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an.Trong số 15 nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an, đã có 13 nước tán thành và 1 nước bỏ phiếu trắng. Như vậy, nhiệm kỳ của Nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên sẽ kết thúc vào ngày 30/4 tới.Nhóm chuyên gia có nhiệm vụ hỗ trợ cho Ủy ban cấm vận miền Bắc của Hội đồng bảo an để điều tra các trường hợp nghi ngờ Bắc Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt, và công bố báo cáo chuyên sâu về các hành vi vi phạm nghị quyết trừng phạt miền Bắc mỗi năm hai lần. Nhóm được ra mắt khi Bình Nhưỡng thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ hai vào năm 2009, bao gồm có 8 thành viên, bao gồm cả chuyên gia đến từ các nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an.Nga đã dùng quyền phủ quyết đối với dự thảo nghị quyết gia hạn nhiệm kỳ của Nhóm chuyên gia lần này với lý do là yêu cầu của nước này về việc lập mới điều khoản "hết hiệu lực" (sunset clause) không được phản ánh vào dự thảo nghị quyết.Chính phủ Hàn Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về hành động trên của Nga, đồng thời nhấn mạnh dựa theo quyết tâm của đa số các nước thành viên Hội đồng bảo an được thể hiện trong đợt bỏ phiếu lần này, Seoul sẽ duy trì vững chắc các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng, để miền Bắc ngừng các hành vi vi phạm nghị quyết và quay trở lại con đường phi hạt nhân hóa. Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để thực thi nghiêm túc các nghị quyết cấm vận miền Bắc.Trong buổi họp báo ngày 28/3, Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby cũng lên án mạnh mẽ hành động liều lĩnh của Matxcơva sẽ làm suy yếu các lệnh cấm vận vô cùng quan trọng để đối phó với các vụ thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên.