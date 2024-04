Lãnh đạo Hàn Quốc được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới trong 3/4 (giờ địa phương), ngày đầu Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại Brussels (Bỉ), Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết đã mời lãnh đạo các nước đối tác của NATO là New Zealand, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Washington (Mỹ) vào tháng 7 tới.Ông Stoltenberg chỉ ra rằng Iran và Bắc Triều Tiên đang cung cấp vũ khí và đạn dược quan trọng cho Nga. Đây là bằng chứng cho thấy an ninh của châu Á liên quan tới châu Âu, và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương có vai trò quan trọng với NATO.Tổng thư ký Stoltenberg cho rằng NATO phải hợp tác với các quốc gia muốn bảo vệ trật tự thế giới bằng pháp trị chứ không phải vũ lực. Việc hợp tác với 4 quốc gia Ấn Độ-Thái Bình Dương trong đó có Hàn Quốc sẽ mang lại nhiều lợi ích thực chất cho NATO, như công nghệ, đối phó với mối đe dọa an ninh mạng và các cuộc tấn công tích hợp (hybrid), cả việc hỗ trợ cho Ukraine.Tại hội nghị Ngoại trưởng NATO kéo dài hai ngày từ ngày 3/4, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Australia cũng được mời tham dự.Tổng thống Yoon Suk Yeol đã hai năm liên tiếp tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO vào năm 2022 và 2023.