Washington nhận định sự thay đổi đường lối thống nhất của Bình Nhưỡng là nỗ lực nhằm kiểm soát nội bộ

Photo : YONHAP News

Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Julie Turner ngày 9/4 (giờ địa phương) nhận định sự chuyển đổi đường lối chính sách "xóa bỏ thống nhất" gần đây của miền Bắc là một nỗ lực cấp thiết của nước này nhằm kiểm soát môi trường thông tin nội bộ hơn là một sự thay đổi chiến lược nhằm thể hiện năng lực của Bình Nhưỡng liên quan tới việc phát triển vũ khí và thắt chặt quan hệ với Nga. Phát biểu trên được bà Turner đưa ra trong một buổi tọa đàm do tổ chức phi lợi nhuận "Korea Society" tổ chức tại New York (Mỹ) vào cùng ngày.Đặc phái viên Mỹ phân tích kể từ sau khi xảy ra đại dịch COVID-19, tình trạng đàn áp ở miền Bắc ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, môi trường nhân quyền cũng xấu đi. Nhiều báo cáo về số vụ tử hình gia tăng sau khi miền Bắc thực thi ba luật mới, người dân bị hạn chế nghiêm ngặt tự do di chuyển, chính quyền trung ương quản lý cấp phát lương thực, tăng cường giám sát người dân.Ba luật mới ở đây là ba luật được miền Bắc công bố trong đợt dịch COVID-19, bao gồm Luật bài trừ văn hóa tư tưởng phản động, Luật đảm bảo bồi dưỡng thanh niên, Luật bảo vệ ngôn ngữ, văn hoá Bình Nhưỡng. Các luật này có nội dung chính là tăng cường giám sát để ngăn chặn những sự thay đổi trong nội bộ miền Bắc.