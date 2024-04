AUKUS cân nhắc kết nạp Hàn Quốc làm đối tác phát triển chung năng lực quân sự tiên tiến

Photo : YONHAP News

Một quan chức thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) ngày 9/4 (giờ địa phương) phát biểu liên minh an ninh giữa ba nước Mỹ, Anh, Australia mang tên "AUKUS" đang cân nhắc kết nạp thêm một số quốc gia có thế mạnh đặc biệt như Hàn Quốc, Canada, New Zealand thành đối tác ở Trụ cột 2 (Pillar 2) cùng với Nhật Bản.AUKUS là liên minh được ra mắt vào năm 2021 nhằm kiềm chế Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Liên minh này gồm Trụ cột 1 và 2 (Pillar 1 và Pillar 2), trong đó Trụ cột 1 là lĩnh vực cung cấp cho Australia tàu ngầm hạt nhân được trang bị vũ khí thông thường, Trụ cột 2 là lĩnh vực phát triển chung năng lực quân sự tiên tiến.Trụ cột 1 chỉ có sự tham gia của Mỹ, Anh, Australia và không có ý định kết nạp thêm quốc gia khác. Tuy nhiên, liên minh này từng công bố sẽ mở rộng hợp tác với quốc gia khác ở lĩnh vực thuộc Trụ cột 2.Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước AUKUS đã ra tuyên bố trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, công bố về việc cân nhắc hợp tác với Nhật Bản ở Trụ cột 2, tức đối tác phát triển chung năng lực quân sự tiên tiến. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về nội dung trên, nhấn mạnh Nhật Bản phải thận trọng trong lời nói và hành động ở lĩnh vực an ninh quân sự, rút kinh nghiệm từ những bài học lịch sử.