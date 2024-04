Photo : YONHAP News / EPA

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 11/4 cho biết Seoul hoan nghênh liên minh an ninh giữa ba nước Mỹ, Anh, Australia mang tên "AUKUS" có ý định tham vấn về việc kết nạp Hàn Quốc làm đối tác đồng phát triển công nghệ quân sự tiên tiến.Chính phủ Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với AUKUS ở các lĩnh vực chiến lược trong đó có công nghệ cao, đã và đang duy trì sự tiếp xúc chặt chẽ với liên minh này. Quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ tham vấn với AUKUS về các hạng mục cụ thể, xem xét nội bộ rồi đưa ra quyết định.AUKUS là liên minh được ra mắt vào năm 2021 nhằm kiềm chế Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Liên minh này gồm Trụ cột 1 và 2 (Pillar 1 và Pillar 2), trong đó Trụ cột 1 là lĩnh vực cung cấp cho Australia tàu ngầm hạt nhân được trang bị vũ khí thông thường, Trụ cột 2 là lĩnh vực phát triển chung năng lực quân sự tiên tiến.Liên minh này từng cho biết sẽ hợp tác với quốc gia khác trong chương trình phát triển năng lực quân sự tiên tiến. Ngày 8/4 vừa qua, AUKUS đã ra tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng ba nước thành viên, đề cập tới Nhật Bản như một "đối tác tiềm năng" đầu tiên.Sau đó, một quan chức Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC) ngày 9/4 (giờ địa phương) cho biết AUKUS đang cân nhắc bổ sung thêm các đối tác đa dạng có thế mạnh đặc biệt, như Hàn Quốc, Canada, New Zealand vào lĩnh vực "Trụ cột 2".Được biết, AUKUS đã ngầm trao đổi ý kiến và trình bày với Seoul về nội dung liên quan trước khi ra tuyên bố chung ngày 8/4. Hai bên được cho là sẽ thảo luận về các lĩnh vực có khả năng hợp tác, cân nhắc tới năng lực cạnh tranh công nghiệp, tiềm lực vốn, năng lực bảo vệ thông tin của Hàn Quốc.Phía Trung Quốc hiện đang đưa ra lập trường phản đối, cho rằng ý đồ mở rộng sức ảnh hưởng của AUKUS đang kích động đối đầu giữa các bên, đẩy nhanh cuộc chạy đua quân bị.