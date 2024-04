Hàn Quốc và Georgia đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế tại Seoul

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc và Georgia đàm phán tiếp về việc ký kết Hiệp định đối tác kinh tế (EPA) song phương từ ngày 15-17/4 tại Seoul.Có hơn 30 quan chức hai nước tham gia vòng đàm phán lần này. Phía Hàn Quốc là do ông Yoo Beop-min, quan chức phụ trách đàm phán thương mại tự do thuộc Bộ Công nghiệp dẫn đầu. Phía Georgia là Thứ trưởng Bộ Kinh tế và tăng trưởng bền vững Genadi Arveladze.Georgia chỉ có diện tích bằng 30% bán đảo Hàn Quốc, nhưng đóng vai trò trung tâm thương mại Á-Âu do nằm giữa hai lục địa, nên có giá trị địa chính trị cao, được đánh giá là có tiềm năng hợp tác lớn ở nhiều lĩnh vực đa dạng như chuỗi cung ứng, giao thông, logistics, du lịch.Tại vòng đàm phán lần này, hai bên sẽ tập trung thảo luận về các hạng mục cụ thể của hiệp định, đặt trọng tâm vào lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ, hợp tác.Tháng 2 vừa qua, hai nước đã mở vòng đàm phán chính thức đầu tiên tại Georgia, thảo luận sâu rộng về toàn bộ văn kiện hiệp định, đạt được một số tiến triển ở nhiều lĩnh vực.EPA là hiệp định thương mại cũng bao gồm các yếu tố mở cửa thị trường như dỡ bỏ hàng rào thuế quan tương tự như Hiệp định thương mại tự do (FTA), nhưng tăng cường thêm các yếu tố hợp tác nhằm đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi. Hiệp định này được coi là FTA phiên bản thấp hơn.Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng việc ký kết EPA với Georgia sẽ giúp mở rộng hợp tác song phương ở lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, năng lượng tái tạo, logistics, thúc đẩy xuất khẩu sang khu vực Caucasus (biên giới Á-Âu).