Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc đề nghị giới y tế đưa ra phương án thống nhất về vấn đề tăng chỉ tiêu tuyển sinh

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Cho Kyu-hong trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 15/4 bày tỏ hy vọng giới y tế sớm đưa ra một phương án thống nhất dựa trên những căn cứ khoa học về vấn đề tăng chỉ tiêu tuyển sinh đại học ngành Y, khi mà lịch thi tuyển sinh đại học năm học 2025 sắp sửa đến gần.Ông Cho nhấn mạnh Chính phủ vẫn luôn mở lòng để lắng nghe ý kiến của giới y tế một cách điềm tĩnh. Bộ trưởng khẳng định quyết tâm cải cách y tế của Chính phủ là không đổi. 4 bài toán lớn trong cải cách y tế, bao gồm cả vấn đề tăng chỉ tiêu tuyển sinh, là điều kiện tiên quyết để vực dậy nền y tế thiết yếu và y tế địa phương.Chính phủ cho biết Hiệp hội Y tá Hàn Quốc có kế hoạch đào tạo các y tá hỗ trợ chăm sóc y tế, bắt đầu từ ngày 18/4 tới, đối với 50 y tá hỗ trợ y tế được bố trí mới và 50 y tá phụ trách đào tạo tại các bệnh viện.Cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cùng ngày cũng thảo luận về việc lập hệ thống quản lý và hỗ trợ đối với từng trường hợp bị hoãn thăm khám hoặc bị thiệt hại.Tính đến ngày 12/4, Trung tâm hỗ trợ khai báo thiệt hại do vụ đình công tập thể của các bác sĩ nội trú đã tư vấn cho tổng cộng 2.295 trường hợp, và tiếp nhận 659 trường hợp báo bị thiệt hại. Chính phủ cho biết sẽ phối hợp với Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cùng chính quyền các địa phương, để tăng cường hơn nữa hệ thống quản lý đối với từng trường hợp bệnh nhân bị thiệt hại.