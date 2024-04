Bắc Triều Tiên mỉa mai chuyến thăm Hàn Quốc và Nhật Bản của Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc

Photo : KBS News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/4 đăng tuyên bố dưới danh nghĩa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách các tổ chức quốc tế Kim Son-gyong.Tuyên bố chỉ ra rằng tình hình Trung Đông, trong đó có vấn đề Palestine gia nhập Liên hợp quốc, mới là vấn đề lớn nhất hiện nay của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Vậy nhưng, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield lại thực hiện chuyến thăm châu Á, phớt lờ vấn đề nổi cộm nhất này.Miền Bắc mỉa mai chuyến thăm châu Á của bà Thomas-Greenfield là một nỗ lực "cầu khẩn" sự hỗ trợ từ các đồng minh, để tiếp thêm động lực cho cơ chế cấm vận Bắc Triều Tiên vốn đã bị suy yếu. Bình Nhưỡng còn nhạo báng Washington đang cố gắng vá víu "chiếc trống cấm vận" đã bị thủng để tiếp tục "gióng hồi trống gây sức ép", nhưng liệu điều này có thực sự mang lại hiệu quả hay không.Mặt khác, Phó Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim In-ae trong buổi họp báo thường kỳ ngày 19/4 nhận định việc Bắc Triều Tiên phản ứng nhạy cảm như trên là điều không còn xa lạ. Bà Kim kêu gọi miền Bắc dành thời gian suy xét, kiểm điểm lại chính mình trước sự cấm vận và chỉ trích liên tiếp của cộng đồng quốc tế.Vào ngày 9/4 vừa qua, Mỹ công bố về lịch trình thăm Hàn Quốc và Nhật Bản của Đại sứ Thomas-Greenfield từ ngày 14-17/4, cho biết mục đích của chuyến công du là nhằm thiết lập đối sách với việc Ban chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ dừng hoạt động vào cuối tháng này.Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên mang tính chất là một thông điệp cảnh cáo đối với chuyến công du này của bà Thomas-Greenfield.Trong bài phỏng vấn với Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 17/4, Đại sứ Mỹ cho biết Washington đang xem xét phương án lập ra một cơ chế mới giám sát tình hình thực thi cấm vận với Bắc Triều Tiên thuộc Đại hội đồng bảo an Liên hợp quốc thay thế cho Ban chuyên gia.