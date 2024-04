Photo : YONHAP News

Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương thuộc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Krishna Srinivasan trong buổi họp báo ngày 18/4 (giờ địa phương) về triển vọng kinh tế trong khu vực nhận định rằng sự chênh lệch tiền tệ của Hàn Quốc chỉ ở mức giới hạn, tình trạng lạm phát vẫn ở mức có thể kiểm soát được. Do đó, biến động về tỷ giá hối đoái khi đồng won rớt giá gần đây sẽ không gây khó khăn lớn cho nền kinh tế Hàn Quốc.Ông Srinivasan giải thích rằng nếu so với trước đây, Hàn Quốc không còn rơi vào tình trạng chênh lệch bảng cân đối tài chính đến mức phải lo ngại nếu tỷ giá hối đoái biến động quá lớn nữa.Chênh lệch tiền tệ (currency mismatch) là sự mất cân đối giữa nợ phải trả bằng ngoại tệ và tài sản ngoại tệ. Nếu sự chênh lệch này lớn, tỷ giá hối đoái biến động sẽ gây cú sốc lớn cho nền kinh tế. Ví dụ, trường hợp khoản nợ phải trả bằng đô-la Mỹ lớn hơn rất nhiều so với tài sản đô-la Mỹ đang sở hữu, thì khi đồng won giảm giá trị sẽ gây khó khăn cho việc trả nợ.Vụ trưởng Srinivasan cho biết so với Mỹ, lạm phát tại các nước châu Á không cao bằng và lại nhanh chóng hạ nhiệt hơn nên các chính sách thắt chặt tiền tệ cũng sớm kết thúc. Vì vậy, nếu lãi suất cơ bản giữa các nước này với Mỹ có sự chênh lệch lớn thì tiền tệ của nước đó sẽ bị giảm giá trị.Quan chức trên khuyến nghị Hàn Quốc cần tập trung vào vấn đề lạm phát trong chính sách tiền tệ. Do tỷ lệ lạm phát vẫn đang ở mức cao so với mục tiêu, nên Seoul cần phải duy trì vững chắc chính sách thắt chặt tiền tệ cho tới khi tỷ lệ lạm phát rớt xuống mức mục tiêu.Mặt khác, ông Srinivasan nhận định xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ giữ được động lực tăng tưởng tích cực nhờ nhu cầu mạnh mẽ của chíp bán dẫn trên toàn cầu, trong khi nhu cầu nội địa chỉ tăng nhẹ.