Lãnh đạo Hàn Quốc cam kết phát triển hơn nữa chủ nghĩa dân chủ tự do

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 19/4 đã tới viếng Nghĩa trang dân chủ quốc gia 19/4 (quận Gangbuk, Seoul) nhân kỷ niệm 64 năm cuộc Cách mạng 19/4.Tổng thống đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những anh hùng đã hy sinh vì nền dân chủ, cam kết sẽ phát triển hơn nữa chủ nghĩa dân chủ tự do được gìn giữ qua cuộc Cách mạng 19/4.Tháp tùng ông Yoon trong chuyến đi có các quan chức Chính phủ và Văn phòng Tổng thống như Bộ trưởng Người có công và cựu chiến binh Kang Jung-ae, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chang Ho-jin, Chánh Văn phòng Tổng thống Lee Kwan-sup, Chánh Văn phòng Chính sách Sung Tae-yoon.Đại diện các tổ chức dân sự liên quan tới Cách mạng 19/4 cũng có mặt như Chủ tịch Hội cách mạng dân chủ 19/4 Oh Kyung-seop, Chủ tịch Hội gia quyến nạn nhân hy sinh trong cuộc Cách mạng 19/4.Cách mạng 19/4 là cuộc vận động dân chủ của học sinh và người dân chống lại Chính phủ độc tài của Tổng thống Rhee Syng-man, diễn ra vào ngày 19/4/1960.