Thông điệp của Tổng thống Mỹ gửi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên

Nội dung trọng tâm thông điệp của Tổng thống Donald Trump

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại đây, Tổng thống Trump đã đề nghị Tổng thống Moon chuyển thông điệp tới Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, nếu ông Kim có chuyến thăm tới Seoul trong năm nay. Thông điệp của ông Trump có nội dung trọng tâm là Mỹ sẽ đáp ứng những mong muốn của ông Kim Jong-un nếu miền Bắc thực hiện những nội dung nhất trí giữa hai bên. Có thể nói, đây là một xác nhận chính thức về việc Washington sẽ “tặng thưởng” để đổi lấy việc Bình Nhưỡng thực hiện phi hạt nhân hóa.

Khẳng định trên của Tổng thống Donald Trump có thể là một phát biểu mang tính đột phá, nhưng cũng không vượt quá nguyên tắc. Điều mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un mong muốn đó là đảm bảo an toàn cho thể chế miền Bắc. Việc nhận hỗ trợ để tái thiết nền kinh tế cũng quan trọng, song việc ưu tiên hàng đầu chính là sự an toàn cho chính quyền của Chủ tịch Kim Jong-un. Tức, sự thịnh vượng phải nằm dưới sự cầm quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Do đó, đề cập trên của ông Trump đã chỉ ra một cách chính xác trọng tâm của vấn đề.





Khó khăn trong việc thực hiện thông điệp của Washington

Về nguyên tắc là như vậy, song để có thể thực hiện cụ thể thông điệp của Washington là hết sức phức tạp. Tùy theo từng bước giải trừ hạt nhân, việc giảm nhẹ cấm vận và hỗ trợ kinh tế sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc Bắc Triều Tiên sẽ không tránh khỏi việc chịu giám sát về vũ khí hủy diệt hàng loạt, hay vấn đề nhân quyền. Đây lại là một mối đe dọa “chí mạng” tới chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Trong khi đó, Tổng thống Moon Jae-in cho rằng biện pháp tương ứng của Mỹ đối với miền Bắc chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc giảm nhẹ và gỡ bỏ các lệnh cấm vận, mà có thể là rút ngắn, hoãn các cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ, hay các hoạt động giao lưu phi chính trị gồm hỗ trợ nhân đạo, thể thao. Ông Moon cũng không quên nhắc đến việc ra tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Tóm lại, để có thể thực hiện được mong muốn của nhà lãnh đạo Kim Jong-un thì cần phải có quá trình miền Bắc phi hạt nhân hóa, và Mỹ có biện pháp tương ứng theo từng giai đoạn.





Điều kiện

Đương nhiên, đây không hẳn là toàn bộ những nội dung thảo luận giữa Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Donald Trump. Có vẻ như điều kiện nhượng bộ của Mỹ để đưa Bắc Triều Tiên đi đến con đường phi hạt nhân hóa thực tế, cũng được đưa ra. Mặc dù điều kiện này nằm trong các biện pháp đã được chỉ ra trước đó, nhưng sẽ bao gồm cả “biện pháp tương ứng” phù hợp với yêu cầu của miền Bắc. Do đó có thể nói, mục tiêu trước mắt của lãnh đạo Hàn-Mỹ là chuyến thăm Seoul của ông Kim Jong-un trong năm nay. Nếu Chủ tịch miền Bắc đồng ý đến Seoul để được truyền đạt lại thông điệp của Tổng thống Trump, thì Mỹ sẽ nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên. Có thể nói, “quả bóng” bây giờ đã nằm trong sân của miền Bắc.