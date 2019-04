Tháng Tư và hoa (Chen)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Chen (첸)

Tên album / Đĩa đơn : Tháng Tư và hoa (사월, 그리고꽃 - The 1st Mini Album)

Ngày phát hành : 01/04/2019





Ca khúc

01. 꽃 (Flower)

02. 사월이지나면우리헤어져요 (Beautiful goodbye)

03. 하고싶던말 (Sorry not sorry) (Điều anh muốn nói)

04. 사랑의말 (Love words) (Lời yêu thường)

05. 먼저가있을게 (I`ll be there) (Anh sẽ đến bên em)

06. 널그리다 (Portrait of you) (Phác họa hình bóng em)





Giới thiệu

Vào ngày 1/4 vừa qua, giọng ca chính tài năng của EXO – Chen đã chính thức tung lên kệ đĩa sản phẩm cá nhân đầu tay của mình mang tên “사월, 그리고꽃” (Tháng Tư và hoa), sau hơn 6 năm hoạt động năng nổ cùng các anh em trong nhóm.





Ra mắt solo cùng thời điểm với sự trở lại của các nhóm nhạc đình đám như BTS, IZ*ONE và 볼빨간사춘기 (Tuổi dậy thì má hồng), vì thế cuộc chiến tranh giành quyền lực trên các bảng xếp hạng tháng 4 được cho là không hề dễ dàng đối với thành viên của EXO khi anh phải “đơn thương độc mã” chinh chiến với những đối thủ nặng ký. Tuy nhiên, với ưu thế sở hữu giọng hát vô cùng ngọt ngào, cùng mức độ nổi tiếng nhất định, Chen đã chứng minh cho giới chuyên môn và công chúng thấy rằng, dù phải một thân một mình quảng bá sản phẩm đầu tay, song anh chàng vẫn dễ dàng công phá các bảng xếp hạng âm nhạc ở cả trong lẫn ngoài nước, khi không chỉ lọt top 20 những ca khúc được yêu thích nhất tại nước nhà, mà còn chen chân vào cả bảng xếp hạng iTunes toàn cầu tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.





Yếu tố làm nên thành công cho album solo đầu tay của Chen nằm ở phần giai điệu mượt mà đậm chất ballad, nơi anh có thể phô diễn chất giọng trầm ấm thiên phú của mình. Trong số 6 bài hát thuộc album, ca khúc hiện đang được chú ý nhất chính là bài hát title “사월이지나면헤어져요” (Tháng tư trôi qua là lúc chúng ta chia tay nhau). Đúng như tiêu đề, đây là bản ballad trữ tình viết về câu chuyện buồn của một cặp đôi, đến cuối cùng đã phải nói lời chia tay nhau, để lại đoạn tình cảm dang dở không hồi kết.