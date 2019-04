Lộ diện girlgroup đầu tiên tổ chức fan-meeting tại Nam Mỹ

© YONHAP News

Kể từ tháng 6 tới đây, các cô gái xinh đẹp nhóm Momoland sẽ có cơ hội tiến công sang thị trường âm nhạc Nam Mỹ bằng sự kiện Fan-meeting mới mang tên “2019 HELLO, MERRY GO LATIN AMERICA”. Đặc biệt hơn hết, với chuyến lưu diễn này, Momoland sẽ là nhóm nhạc thần tượng nữ đầu tiên và duy nhất của làng nhạc K-pop cho đến thời điểm hiện tại, có riêng sân khấu trình diễn và giao lưu với các fan hâm mộ bản xứ tại thị trường âm nhạc xa xôi nhưng rộng lớn này.





Được biết, Momoland sẽ chính thức đổ bộ Nam Mỹ từ tháng 6 tới đây, bắt đầu tại các nước Bra-xin, Chile và Mê-hi-cô. Theo thông tin do người đại diện của nhóm thông báo vào ngày 15/4 vừa qua, 3.000 vé tham dự sự kiện Fan-meeting “2019 HELLO, MERRY GO LATIN AMERICA” của Momoland đã nhanh chóng được bán sạch chỉ sau vài phút ngắn ngủi được công bố, góp phần khẳng định sức hút của nhóm đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc thế giới.





Người đại diện Momoland cũng đồng thời nhấn mạnh rằng, sự kiện Fan-meeting vòng quanh Nam Mỹ lần này sẽ là bàn đạp giúp nhóm tiến thẳng đến những thị trường tiềm năng hơn như Mỹ, Canada và châu Âu trong năm 2019.





Hiện tại, nhóm vừa kết thúc quá trình quảng bá album mini thứ 5 mang tên “Show Me”, cùng bài hát chủ đề “I’m So Hot”, được tung lên kệ đĩa vào ngày 20/3 vừa qua. Sản phẩm mới không chỉ giúp nhóm củng cố vị thế trên bản đồ K-pop hiện tại, mà còn giúp các cô gái đến từ nhà MLD lập kỷ lục với ba chiến thắng liên tiếp trên các sân khấu âm nhạc cuối tuần của các đài truyền hình nổi tiếng.