Bác sĩ thám tử (Doctor Detective)

Tên tiếng Hàn: 닥터 탐정

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Park Jin-hee, Bong Tae-gyu, Lee Gi-woo

Đạo diễn: Park Jun-woo

Kịch bản: Song Yoon- hee

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 17/7/2019

Số tập: 32

Giới thiệu:

Y khoa đã không còn là đề tài quá xa lạ đối với các “mọt phim” Hàn. Tuy nhiên, nội dung xoay quanh những ca phẫu thuật về các vụ tai nạn lao động, chắc chắn là một đề tài mới mẻ, hứa hẹn mang đến cho người xem một cái nhìn rõ nét hơn về mặt tối của xã hội mà không phải ai cũng biết.

Do Joong- eun (Park Jin-hee)

Trước khi trở thành người phụ nữ của gia đình, Do Joong-eun (Park Jin-hee) đã sớm nổi tiếng với danh hiệu “chuyên gia giải quyết những vụ án tai nạn lao động”. Cô không chỉ là một bác sĩ tài năng được bạn bè đồng nghiệp công nhận, mà còn là một “nữ thám tử chuyên nghiệp”, sở hữu khả năng tập trung cao độ và đôi mắt nhạy bén. Tuy nhiên, như bao người phụ nữ khác, sau khi kết hôn, Do Joong-eun chỉ muốn dồn toàn tâm, toàn sức chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Thế nhưng, cuộc hôn nhân của cô lại không hoàn mỹ như mong muốn, khi phát hiện sự lăng nhăng của người chồng. Đó chính là lý do khiến cô quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này và trở lại với danh hiệu “nữ hoàng phá án”.

Heo Min-ki (Bong Tae- gyu )

Heo Min-ki (Bong Tae-gyu) nổi tiếng với biệt danh “bác sĩ hàng hiệu” khi khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền và phong cách. Tuy nhiên, ít ai biết rằng bên trong vẻ ngoài hào nhoáng và lãng tử ấy, lại là một trái tim khát khao tình yêu với nghề, đặc biệt là quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết bí ẩn của người thân vào 15 năm trước. Lý do đó khiến anh đồng ý hợp tác với nữ bác sĩ Do Joong-eun (Park Jin-hee), nhằm điều tra những uẩn khuất đằng sau những vụ tai nạn lao động bất thường mà tập đoàn tài phiệt TL đang cố bưng bít.

Choi Tae-young (Lee Gi -woo)

Choi Tae-young (Lee Gi-woo) là người chồng không thủy chung của Do Joong-eun (Park Jin-hee). Đồng thời, anh cũng là “Thái tử” của tập đoàn tài phiệt TL. Tuy nhiên, có vẻ như Choi Tae-young không muốn bước trên cùng một con đường với gia đình. Ngược lại, anh còn có ý định lật đổ toàn bộ “đế chế” mà người cha đầy “dã tâm” của mình đã gây dựng.