Hàng loạt các hoạt động biểu diễn, quay phim bị trì hoãn do đại dịch corona-19

Trong bối cảnh cả thế giới đang gồng mình chiến đấu với đại dịch corona-19, rất nhiều sự kiện văn hoá-văn nghệ đã bị hoãn hoặc huỷ để phòng ngừa nguy cơ virus lây lan.





Bộ phim “Bogota” do hai diễn viên Song Joong-ki và Lee Hee-joon thủ vai chính đã hoãn lịch quay vì lý do an toàn. Theo trang tin Newsen, đoàn phim đã quay về Hàn Quốc và sẽ theo dõi sát sao tình hình để quyết định thời điểm nối lại lịch quay. “Bogota” là câu chuyện về những khó khăn, vất vả của những người Hàn nhập cư vào Colombia. Phim khởi quay vào tháng 1 và vốn dự kiến đóng máy vào tháng 5 năm nay.





Bộ phim hành động “Kidnapping” (Bắt cóc), với sự tham gia của Ha Jung-woo và Joo Ji-hoon, cũng đã hoãn lịch khởi quay. Nguồn tin từ nhà đầu tư và phân phối phim Showbox tiết lộ với trang Sports Chosun: “Phim lấy bối cảnh ở Morocco, Nam Phi, nhưng tình hình đại dịch đã khiến công tác quay phim gặp khó khăn. Chúng tôi chưa chắc chắn khi nào sẽ nối lại lịch khởi quay.” “Kidnapping” dựa trên câu chuyện có thật về vụ bắt cóc một nhà ngoại giao ở Beirut (thủ đô Lebanon) năm 1986.





Tour diễn châu Âu của nhóm nhạc KARD cũng đã bị hoãn lại. Nhóm dự kiến khởi động tour tại Warsaw (Ba Lan) ngày 22/3, sau đó tới Paris (Pháp) ngày 24/3, Essen (Đức) ngày 27/3, và Budapest (Hungary) ngày 29/3. Lịch trình mới của tour diễn sẽ được thông báo sau.





Nhóm nhạc nam IZ cũng đã lùi buổi biểu diễn tại Nhật Bản do gặp khó khăn về visa và di chuyển vì đại dịch corona-19. Công ty quản lý nhóm đang đặt mục tiêu tổ chức lại buổi diễn vào trung tuần tháng 5, nhưng kế hoạch này cũng có thể thay đổi tuỳ vào diễn biến dịch bệnh.