Thức Tỉnh (Awaken)

Tên tiếng Hàn: 낮과 밤

Thể loại: Phim truyền hình dài tập

Diễn viên: Nam Gung-min, Kim Seol-hyeon, Lee Cheong-ah, Yoo Seon-woo

Đạo diễn: Kim Jeong-hyeon

Kịch bản: Shi Yoo-dam

Phát sóng lần đầu tại Hàn Quốc: 30/11/2020

Số tập: 2+

Giới thiệu

“Thức Tỉnh” là bộ phim thuộc thể loại tâm lý giật gân nói về việc đào sâu bí mật của các vụ việc huyền bí xảy ra tại một ngôi làng cách đây 28 năm về trước, bằng cách nào đó có liên quan đến các vụ việc bí ẩn xảy ra ở hiện tại.

Do Jeong-woo (Đội trưởng Đội đặc nhiệm Sở Cảnh sát Seoul), diễn viên Nam Gung-min

Do Jeong-woo là một Đội trưởng khá lập dị nhưng rất tài giỏi. Anh sở hữu mái tóc kiểu “tổ quạ” và có sở thích ăn mặc cùng một kiểu thời trang giống nhau mỗi ngày. Đã thế anh còn hay dán băng cá nhân, thích ngậm kẹo như con nít, và còn mắc hội chứng “mù đường”. Khó có thể tin rằng đã có lúc anh từng là “người nổi tiếng” ở Sở Cảnh sát với năng lực làm việc xuất sắc không ai sánh nổi và thần thái tràn đầy sức sống, hòa hợp với mọi người, đến nỗi có một “Fanclub (câu lạc bộ người hâm mộ)” được lập ra chỉ vì quá mê cái thần thái sang trọng, lạnh lùng của anh. Không những thế, khi đó anh còn rất may mắn trong việc phá án. Chẳng hạn như đi thang máy lại bắt được tội phạm cố chạy thoát bằng lối cầu thang bộ, trong khi đi lòng vòng vì nhầm đường thì tìm thấy được chứng cứ gây án, hay khi đang truy bắt và để vụt mất tội phạm trong vụ án A thì lại tóm được tội phạm của vụ án B… Nói tóm lại, trong quá khứ, Jeong-woo là một con người rất tuyệt vời. Thế nhưng điều gì đã xảy ra với anh? Có rất nhiều giả thuyết và tin đồn xung quanh anh, nhưng chỉ có mình Jeong-woo biết sự thật đó là gì.

Gong Hye-won (thành viên Đội đặc nhiệm Sở Sảnh sát Seoul), diễn viên Kim Seol-hyeon

Gong Hye-won có ngoại hình khá dễ thương và xinh xắn, nhưng khác với ngoại hình trông có vẻ hiền lành của mình, cô rất khó tính và hay cằn nhằn. Cho dù đối phương có là “ông Trời” đi chăng nữa, Hye-won cũng phải nói ra hết những điều mình đang nghĩ thì mới cảm thấy nhẹ lòng. Cô luôn cố gắng, dù có phải vận dụng trí óc hay tay chân để giải quyết, hễ đứng thứ hai là cô đã thấy buồn. Hye-won đúng là người được sinh ra để trở thành cảnh sát, cô không ngần ngại tìm mọi cách phục vụ cho công việc điều tra phá án. Cô quyết tâm trở thành cảnh sát bất chấp sự phản đối quyết liệt của bố mẹ. Nhưng chỉ vì lý do là cảnh sát nữ, cô được điều động về đội giao thông và gặp Do Jeong-woo. Sau đó, cô trở thành thành viên trong Đội đặc nhiệm dưới sự lãnh đạo của Do Jeong-woo, luôn tin tưởng và đi theo anh, dù bản thân không thừa nhận nhưng dường như cô đã bắt đầu thích Jeong-woo. Nhưng giờ đây, Hye-won bắt đầu cảm thấy bối rối khi phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ từ anh, kể từ khi bắt đầu điều tra, đào sâu một vụ án giết người. Cô băn khoăn, liệu đây có phải là Do Jeong-woo mà cô từng biết?

Jamie Leighton (Chuyên gia tâm lý tội phạm từ FBI), diễn viên Lee Cheong-ah

Jamie Leighton là một phụ nữ có làn da trắng, đôi mắt dịu hiền và lối ăn mặc sang trọng, lịch sự. Với tài nói tiếng Anh lưu loát, Jamie Leighton là tiến sĩ làm việc tại Viện nghiên cứu tâm lý tội phạm, có xuất thân từ FBI. Sau khi ở Hàn Quốc xảy ra vụ việc giết người gây chấn động, cô nhận được yêu cầu từ phía cảnh sát Hàn Quốc và tham gia hoạt động tại Đội đặc nhiệm. Ngay lập tức, cô đã chỉ ra các vấn đề mấu chốt cua vụ án. Từ đây, cô phải đối mặt với quá khứ mà mình đã cố quên, những mảnh ký ức kinh hoàng của tuổi thơ trong trí nhớ. Mặc dù, được bố mẹ nuôi đưa sang Mỹ và lớn lên trong vô vàn yêu thương, nhưng những ký ức hiếm hoi đôi lúc hiện về trong tâm trí đã thôi thúc cô trở về Hàn Quốc. Sau khi Jamie Leighton về lại quê hương, tham gia điều tra vụ án, thì xuất hiện một người đàn ông cứ khiến cô phải để tâm, đó là Do Jeong-woo. Cô băn khoăn, “Tại sao tôi lại không cảm thấy anh xa lạ?”

Moon Jae-woong (hacker thuộc MODU), diễn viên Yoo Seon-woo

Moon Jae-woong có vóc người cao gầy, mái tóc dài che đi đôi mắt trông có vẻ lờ đờ, suốt ngày mặc đồ thể thao và đi dép lê, lúc nào cũng ngồi ở góc cửa hàng tiện lợi ăn mì tôm và sống trong thế giới ảo. Tuy nhiên, không ai biết được sự thật rằng anh là một hacker thiên tài, người thao túng dư luận trên cổng thông tin lớn bậc nhất của Hàn Quốc là MODU. Và lần đầu tiên, có một người quan tâm và nói chuyện với Jae-woong, đó chính là Jamie Leighton, không hiểu sao người phụ nữ ấy cứ mãi hiện lên trong tâm trí anh!