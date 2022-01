Nam cầu thủ Hwang Ui-jo đang hẹn hò với Hyo-min (T-ara)

ⓒ YONHAP News, jalouse

Trang tin Sports Chosun ngày 3/1 đưa tin cho biết nam cầu thủ Hwang Ui-jo (30 tuổi) và nữ ca sĩ Hyo-min (33 tuổi, tên thật là Park Sun-young) đang có mối quan hệ hẹn hò.

Hwang Ui-jo hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo chủ lực cho câu lạc bộ Girondins de Bordeaux của Pháp. Hiện mùa giải đang diễn ra sôi nổi, Hyo-min đã đến châu Âu để hẹn hò với nam cầu thủ. Hai người được cho là đã cùng nhau đi du lịch Thụy Sĩ vào tháng trước.

Sau khi ra mắt cầu thủ chuyên nghiệp tại câu lạc bộ Seongnam Ilhwa (hiện là câu lạc bộ Seongnam), Hwang Ui-jo chơi cho câu lạc bộ Gamba Osaka (Nhật Bản) từ 2017 đến 2019 và chuyển đến chơi cho câu lạc bộ Girondins de Bordeaux từ tháng 7 năm 2019 đến nay.

Trong khi đó, Hyo-min ra mắt vào năm 2009 trong nhóm nữ T-ara, nổi tiếng với nhiều bản hit như “TTL (Time To Love)”, “Roly-Poly”, “Women’s Generation” (Thời đại phụ nữ), “Crazy because of you” (Điên vì anh), “Bo Peep Bo Peep”. Gần đây, Hyo-min cùng các thành viên của T-ara là QRI, Eun-jung và Ji-yeon đã phát hành ca khúc “Tiki Taka”.