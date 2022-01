Bắc Triều Tiên phóng tên lửa bội siêu thanh vào ngày 5/1

ⓒYONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 5/1 thông báo Bắc Triều Tiên sáng cùng ngày đã phóng một tên lửa, được phỏng đoán là tên lửa đạn đạo, từ khu vực tỉnh Chagang về vùng biển phía Đông. Một ngày sau, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này đã phóng thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh. Về động thái này, Chính phủ Seoul cho biết sẽ vẫn tiếp tục nỗ lực vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc và phát triển quan hệ liên Triều, đồng thời hối thúc Bắc Triều Tiên nghiêm túc đáp lại nỗ lực của Seoul trong việc thiết lập hòa bình và hợp tác thông qua đối thoại.

Miền Bắc phóng tên lửa bội siêu thanh

Theo nội dung đưa tin của KCNA, Viện khoa học quốc phòng miền Bắc ngày 5/1 đã phóng thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh, tên lửa đã nhắm chính xác vào mục tiêu thiết lập cách điểm phóng 700 km. Sau khi phóng, tên lửa đã phân tách, bay theo phương ngang 120 km, rồi sau đó nhắm trúng mục tiêu. “Bay theo phương ngang” là một tính năng mới, giúp tên lửa vừa duy trì được độ cao mục tiêu theo chiều ngang, vừa có thể lượn theo hai hướng trái, phải và tránh được tên lửa đánh chặn phóng từ mặt đất. KCNA còn cho biết vụ phóng cũng đã kiểm chứng được độ tin cậy của hệ thống ống dẫn nhiên liệu trong điều kiện thời tiết mùa đông. Điều này cho thấy miền Bắc đã tiếp tục sử dụng hệ thống ống dẫn nhiên liệu tương tự với tên lửa bội siêu thanh phóng lần đầu vào tháng 9 năm ngoái. Việc sử dụng hệ thống ống dẫn nhiên liệu giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp nhiên liệu, có thể phóng nhanh và liên tục hơn so với sử dụng nhiên liệu rắn.

Phân tích

Vụ phóng lần này cho thấy trình độ công nghệ của miền Bắc đã được nâng cấp đáng kể, đạt tới giai đoạn phóng thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh. Đúng như tên gọi, tên lửa bội siêu thanh có vận tốc cao gấp hơn 5 lần tốc độ âm thanh, trên thực tế có thể nói là “không thể đánh chặn” chỉ với tên lửa đất đối không hiện hành. Do đó, các nước trên thế giới đều đang tăng tốc để phát triển loại tên lửa này và Bắc Triều Tiên cũng không phải ngoại lệ. Tháng 9 năm ngoái, nước này lần đầu phóng thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh “Hwasong-8”. Quân đội Hàn Quốc hiện vẫn chưa công bố cụ thể về tầm bắn hay vận tốc của tên lửa lần này. Tuy nhiên, tổng hợp từ thông tin mà truyền thông miền Bắc đưa tin và một số nguồn tin quân đội, thì tầm bắn của tên lửa là 700 km, vận tốc được phỏng đoán là đạt trên Mach 5. Nếu đúng như vậy thì tên lửa lần này đã được cải tiến hơn đáng kể so với tên lửa Hwasong-8 có tầm bắn 200 km và vận tốc Mach 3 mà miền Bắc phóng tháng 9 năm ngoái. Một điểm đáng chú ý là tính năng “bay theo phương ngang”, một công nghệ có độ khó cao. Trên thực tế, tại Triển lãm phát triển quốc phòng vào tháng 10 vừa qua, miền Bắc đã công bố đầu đạn MARV kiểu mới, được phỏng đoán có khả năng quay trở lại bầu khí quyển Trái đất sau khi phóng ra, với cánh lắp 4 phía là trên, dưới, trái, phải, có thể bay sang hai hướng trái và phải. Do đó, có thể sự nâng cấp ở tên lửa bội siêu thanh lần này tương tự như đầu đạn MARV.

Phản ứng của Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế

Ngay sau vụ phóng tên lửa của miền Bắc, Chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp trực tuyến của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), thảo luận phương án đối phó. NCS bày tỏ lo ngại việc Bình Nhưỡng đã thực hiện vụ phóng vào đúng thời điểm rất cần tới sự ổn định tình hình khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, Hội đồng an ninh quốc gia không nhắc tới cụm từ “khiêu khích”. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hối thúc Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại ngoại giao. Bộ Ngoại giao Mỹ quy kết vụ phóng tên lửa của miền Bắc đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa các quốc gia láng giềng và cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Washington khẳng định vẫn duy trì hướng tiếp cận ngoại giao, kêu gọi Bình Nhưỡng đồng ý đối thoại.