Hàng loạt lễ hội tổ chức tại thành phố Busan trong tháng 10

Thành phố Busan của Hàn Quốc sẽ là thành phố của những lễ hội lớn liên tiếp được tổ chức trong tháng 10 năm nay.

Đầu tiên là Lễ hội nhạc rock Busan 2022 diễn ra tại công viên sinh thái Samrak vào ngày 1-2/10, với sự tham dự của nhiều ban nhạc rock nổi tiếng trong và ngoài nước như Jannabi của Hàn Quốc, bộ đôi Honne, ban nhạc Bastille và Oh Wonder đến từ Anh, Hila Ruach của Israel, I Mean Us của Đài Loan, Desktop Error của Thái Lan. 5.000 vé đặt mua trước để xem sự kiện này đã tiêu tán chỉ trong vòng hai phút mở bán.

Cũng trong hai ngày đầu tháng 10, một sự kiện khác nữa sẽ diễn ra tại công viên công dân Busan là “Lễ hội nghệ thuật đường phố Busan”, với những màn trình diễn các thể loại nhảy đa dạng theo chủ đề “Thành phố nhún nhảy, rung chuyển khu phố”.

Tiếp đó, Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 27 sẽ được tổ chức trong 10 ngày từ 5-14/10. Là một liên hoan phim tiêu biểu của châu Á, sự kiện năm nay sẽ trình chiếu tổng cộng 354 bộ phim của 71 quốc gia.

Ngay sau đó là concert quy mô lớn của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) nhằm xúc tiến giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới (World Expo) Busan 2030, sẽ được tổ chức tại Sân vận động Asiad Busan trong ngày 15/10. Sự kiện này dự kiến sẽ có sự tham dự của hơn 3.500 nhân sự chủ chốt của 170 nước thành viên của Tổ chức Triển lãm thế giới (BIE), nơi sẽ chọn ra địa điểm để tổ chức World Expo 2030.

Từ 27-30/10, lễ hội làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu lớn nhất châu Á mang tên "Busan One Asia Festival" (BOF) sẽ được tổ chức tại Sân vận động Asiad Busan, công viên công dân Busan, và khu vực phía Bắc cảng Busan.

Ngoài ra, Lễ hội bắn pháo hoa quốc tế Busan lần thứ 17 cũng sẽ được tổ chức tại bãi tắm Gwangalli vào ngày 5/11.