Cải thiện nồng độ bụi siêu nhỏ có thể tăng tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn Quốc thêm 1,4 năm

Photo : YONHAP News

Một kết quả nghiên cứu cho thấy: nếu mức độ ô nhiễm bụi siêu nhỏ tại Hàn Quốc giảm xuống thấp hơn mức khuyến nghị của Tổ chức y tế thế giới (WHO), thì tuổi thọ kỳ vọng của người dân Hàn Quốc sẽ tăng thêm 1,4 năm.Viện nghiên cứu chính sách năng lượng (EPIC) thuộc Đại học Chicago (Mỹ) ngày 19/11 (theo giờ địa phương) công bố báo cáo phân tích nói rằng: nếu nồng độ bụi siêu nhỏ giảm xuống dưới mức khuyến nghị của WHO, thì tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ lần lượt tăng thêm 1,4 năm và 1,1 năm. Bụi siêu nhỏ là các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm.Đặc biệt, với những nước có ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng như Ấn Độ và Trung Quốc, nếu cải thiện được nồng độ bụi siêu nhỏ như tiêu chuẩn khuyến nghị của WHO, thì tuổi thọ kỳ vọng sẽ có thể tăng thêm 4,3 năm và 2,9 năm.Nói cách khác, tuổi thọ kỳ vọng của người dân các nước này đã bị rút ngắn đi do mức độ ô nhiễm không khí vượt quá mức tiêu chuẩn của WHO. Tiêu chuẩn an toàn về nồng độ bụi siêu nhỏ bình quân năm mà Tổ chức y tế thế giới đề ra là dưới 10µg/m³.Bụi siêu nhỏ nếu bám vào da, mắt, mũi, niêm mạc họng, rồi tích tụ vào huyết quản sẽ có thể gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Đặc biệt, bụi siêu nhỏ có thể làm trầm trọng hơn các bệnh như viêm phổi, ung thư phổi, đột quỵ, bệnh tim, hen suyễn.Viện nghiên cứu chính sách năng lượng của Đại học Chicago chỉ ra rằng tuổi thọ kỳ vọng của dân số trên toàn thế giới đã bị giảm đi bình quân 1,8 năm do ô nhiễm không khí, cao hơn các nguyên nhân khác như hút thuốc (giảm 1,6 năm), nghiện rượu, thuốc (giảm 11 tháng), trở thành nguyên nhân lớn nhất gây giảm tuổi thọ kỳ vọng.