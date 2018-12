Mỹ tiếp tục xếp Bắc Triều Tiên vào danh sách đen về tự do tôn giáo

Photo : YONHAP News

Ngày 11/12 (theo giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ định 10 nước vào danh sách "quốc gia đặc biệt lo ngại về tự do tôn giáo". Danh sách này có Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, I-ran, Myanmar, Eritrea, Pakistan, Xu-đăng, Ả-rập Xê-út, Tajikistan và Turkmenistan.Hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ tiến hành đánh giá về tình hình tự do tôn giáo ở các nước trên thế giới, căn cứ theo Đạo luật tự do tôn giáo quốc tế được lập năm 1998.Theo đạo luật này, quốc gia nào có dính líu hoặc cho phép hành vi "xâm hại tự do tôn giáo một cách có hệ thống, liên tục và nghiêm trọng" sẽ bị chỉ định là "quốc gia đặc biệt lo ngại về tự do tôn giáo". Bắc Triều Tiên đã 17 năm liên tiếp bị xếp vào danh sách đen này, kể từ năm 2001.Ngoài ra, Mỹ cũng chỉ định Comoros, Nga và Uzbekistan là "quốc gia cần theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo".Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ lo ngại vì vẫn còn có quá nhiều nơi trên toàn thế giới mà người dân đang bị ngược đãi, bắt giam hoặc thậm chí là xử tử chỉ vì sống đúng với niềm tin tôn giáo của mình.Trước đó một ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố bổ sung thêm ba quan chức chủ chốt của miền Bắc, trong đó có Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động miền Bắc Choe Ryong-hae, vào danh sách trừng phạt với lý do xâm hại nhân quyền.Trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều đang rơi vào đình trệ, việc Washington liên tục đưa ra các biện pháp trừng phạt về nhân quyền, tôn giáo với Bình Nhưỡng, khiến dư luận hết sức chú ý.