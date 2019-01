Chính phủ thảo luận đối sách sau việc Hạ viện Anh bác bỏ thỏa thuận Brexit

Photo : KBS News

Hạ viện Anh ngày 15/1 (theo giờ địa phương) đã bác bỏ thỏa thuận đưa nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là dự thảo thỏa thuận Brexit, do Chính phủ Thủ tướng Theresa May đạt được với EU vào cuối tháng 11 năm ngoái. Đã có 432 nghị sĩ bỏ phiếu chống, cao hơn hẳn con số 202 nghị sĩ ủng hộ thỏa thuận.Ngay lập tức, Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Tư (16/1) đã tổ chức một cuộc họp khẩn do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Lee Seung-ki chủ trì, thảo luận về các biện pháp đối phó với sự kiện này.Tại cuộc họp, Chính phủ đã tiến hành rà soát tình hình nền kinh tế sau kết quả bỏ phiếu của Hạ viện Anh, thảo luận phương hướng đối phó. Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình Brexit, chủ động đối phó với kịch bản xấu nhất là Anh rời EU mà không đạt được thỏa thuận nào.Các ban ngành Chính phủ sẽ lập ra một nhóm kiểm tra chung để xây dựng phương án đối phó, triển khai nhanh chóng các biện pháp ổn định thị trường cần thiết theo kế hoạch đối phó khẩn cấp trong trường hợp thị trường ngoại hối, tài chính trong nước có biến động quá lớn.Để ngăn ngừa thiệt hại cho các doanh nghiệp trong nước làm ăn với Anh, Chính phủ sẽ thúc đẩy nhanh việc ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Anh, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp về khúc mắc trong quá trình thông quan xuất nhập khẩu với Anh.Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) nhận định việc Hạ viện Anh bác bỏ thỏa thuận Brexit không ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Hàn Quốc và thị trường tài chính quốc tế.Vào chiều cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức thêm một số cuộc họp giữa các ban ngành hữu quan và giới doanh nghiệp xuất khẩu, để thảo luận đối sách liên quan.