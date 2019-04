Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp

Photo : YONHAP News

Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Nhà thờ Đức Bà Paris (Pháp) vào lúc 6 giờ 50 phút tối 15/4 (theo giờ địa phương). Đây là một công trình kiến trúc được xây dựng từ thế kỷ XII, là biểu tượng và niềm tự hào của thành phố Paris.Hơn 400 lính cứu hỏa đã được huy động để dập lửa, nhưng ngọn lửa đã lan rộng ra toàn bộ công trình. Giàn giáo được lắp đặt cho việc trùng tu và các kết cấu bằng gỗ phía trong nhà thờ càng khiến ngọn lửa lan nhanh hơn.​ ​Do nhà thờ có nguy cơ bị sập, lực lượng cứu hỏa đã không thể sử dụng trực thăng để phun nước dập lửa, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.Khách du lịch và người dân gần hiện trường vụ cháy đã phải sơ tán khẩn cấp. Một phần mái của nhà thờ, trong đó có tháp chuông, đã đổ sập chỉ hơn một tiếng sau khi hỏa hoạn bùng phát. May mắn là ngọn lửa đã không lan đến các kết cấu chính, như phần tháp đôi và tường ngoài của nhà thờ.Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hủy lịch trình buổi họp báo để tới thị sát hiện trường vụ cháy. Đức Giáo hoàng Francis cùng lãnh đạo các nước đã gửi lời chia buồn tới thành phố Paris, khẳng định sẽ hỗ trợ công tác khôi phục Nhà thờ Đức Bà.Cơ quan phòng cháy chữa cháy của Pháp đang tiến hành điều tra nguyên nhân chính xác vụ việc, thiên về khả năng ngọn lửa bùng lên từ một kết cấu phục vụ quá trình thi công trùng tu nhà thờ.Trong một tin liên quan, Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Ba (16/4) đã bày tỏ lấy làm tiếc về vụ hỏa hoạn xảy ra ở Nhà thờ Đức Bà Paris. Cơ quan này đã tiến hành kiểm tra khẩn cấp toàn bộ các di sản văn hóa trên toàn quốc. Hiện tại, 469 công trình bằng gỗ được công nhận là di sản văn hóa quốc gia rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Cục di sản văn hóa quốc gia đã đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và tình hình xung quanh các công trình này.Ngoài ra, Cục di sản văn hóa quốc gia cũng đang tiến hành tổng kiểm tra đối với các di tích do cơ quan này trực tiếp quản lý như cung điện, Jongmyo (Tông Miếu), quần thể lăng tẩm triều đại Joseon, Nghĩa trang quốc gia.Cục di sản văn hóa quốc gia sẽ duy trì quản lý chặt chẽ các di sản văn hóa trên toàn quốc thông qua Phòng quản lý an toàn di sản văn hóa, một tổ chức được đưa vào hoạt động sau vụ cháy rừng ở vùng duyên hải phía Đông.