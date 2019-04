Hủy giấy phép hoạt động bệnh viện lợi nhuận đầu tiên tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bệnh viện quốc tế Greenland, bệnh viện lợi nhuận đầu tiên tại Hàn Quốc do tập đoàn Greenland của Trung Quốc đầu tư xây dựng tại đảo Jeju, đã bị hủy giấy phép hoạt động.Trước đó, Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc dưới thời Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye đã phê duyệt thành lập bệnh viện vào tháng 12 năm 2015. Tới ngày 5/12 năm ngoái, bệnh viện đã được cấp phép hoạt động với điều kiện là không được cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân trong nước.Luật Y tế của Hàn Quốc quy định: một bệnh viện phải chính thức đi vào hoạt động trong vòng ba tháng sau khi được cấp giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, Bệnh viện quốc tế Greenland đã không tiến hành chuẩn bị các nghiệp vụ liên quan theo thời hạn quy định mà không có lý do chính đáng. Do đó, chính quyền đảo Jeju quyết định hủy giấy phép hoạt động của bệnh viện, căn cứ ý kiến của Ban điều trần.Trước đó, vào ngày 11/2, chính quyền đảo đã thành lập ra một "Ban điều trần" gồm các chuyên gia pháp lý bên ngoài, nhằm đảm bảo tính công bằng và khách quan trong quá trình điều trần. Phiên điều trần về việc hủy giấy phép hoạt động bệnh viện Greenland đã được tổ chức vào ngày 26/3 vừa qua.Ban điều trần kết luận việc chính quyền đảo Jeju trì hoãn cấp giấy phép hoạt động cho bệnh viện Greeland trong vòng 15 tháng, và việc bệnh viện khởi kiện phản đối điều kiện "không khám chữa bệnh cho người dân trong nước", không thể coi là lý do nghiêm trọng để bệnh viện không thể mở cửa hoạt động. Nội dung "không khám chữa bệnh cho người dân trong nước" cũng không phải là một phần quan trọng trong kế hoạch kinh doanh của bệnh viện. Ngoài ra, bệnh viện Greenland cũng đã không giải trình đầy đủ về sự ra đi của đội ngũ y bác sĩ trong quá trình điều trần.Vào cuối tháng trước, chính quyền đảo Jeju đã đề xuất với phía bệnh viện thảo luận về các hạng mục cần thiết cho việc mở cửa bệnh viện có điều kiện, nhưng bệnh viện đã một mực từ chối. Đồng thời, chính quyền đảo quyết định không chấp thuận đề nghị kéo dài thời hạn mở cửa hoạt động của bệnh viện.Theo đó, chính quyền đảo Jeju tuyên bố hủy giấy phép hoạt động của bệnh viện quốc tế Greenland căn cứ theo luật pháp hiện hành. Phía bệnh viện chỉ trích quy trình hủy giấy phép là không thỏa đáng, tuyên bố sẽ đối phó tích cực về mặt pháp lý, như khởi kiện lên tòa án.