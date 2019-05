Nông dân đẩy nhanh gieo trồng vụ mới do nắng nóng đến sớm

Photo : KBS News

Năm nay, nắng nóng mùa hè đến sớm hơn, khiến người nông dân Hàn Quốc đang đẩy nhanh thời gian gieo mạ và các loại hạt cây trồng.Với các địa phương ở miền Trung, thời gian gieo mạ thông thường là từ ngày 20 tới 25/5. Tuy nhiên, năm nay, đến thời điểm này khoảng 50% mạ đã được gieo, sớm hơn 10 ngày so với mọi năm. Cơ quan chức năng đang lo ngại việc nông dân đẩy sớm thời gian gieo trồng có thể gây thiệt hại năng suất.Một quan chức thuộc Cục phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA) cho biết nếu thời gian gieo mạ bị đẩy sớm thì sản lượng thu hoạch gạo chất lượng tốt bị giảm đi khoảng 5%, tỷ lệ phát sinh gạo tấm tăng trên 35%.Ngoài ra, các hộ nông dân cũng đang đẩy sớm thời gian trồng khoai lang, ớt so với mọi năm, do nắng nóng đến sớm, dẫn tới một số thiệt hại bởi sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn.Cục phát triển nông thôn khuyến nghị người nông dân cần chú ý gieo trồng đúng thời điểm thích hợp cho sự sinh trưởng của cây trồng thì mới có thể thu hoạch được nông sản với sản lượng cao và chất lượng tốt nhất.