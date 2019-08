Chính giới phản ứng trái chiều về quyết định chấm dứt hiệp định chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Trong khi đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, đảng Công lý, đảng Hòa bình dân chủ, bày tỏ hoan nghênh việc Chính phủ quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, thì hai đảng đối lập Hàn Quốc tự do và Tương lai chính nghĩa lại bày tỏ quan ngại sâu sắc.Đảng Dân chủ đồng hành cho rằng Chính phủ cần phải có biện pháp thích đáng đáp trả lại hành vi ngạo mạn của Nhật Bản, gây tổn hại tới trật tự thương mại tự do quốc tế, âm mưu gây bất lợi nghiêm trọng cho nền kinh tế Hàn Quốc.Đảng cầm quyền bày tỏ tôn trọng quyết định của Chính phủ, hy vọng Nhật Bản rút lại các biện pháp trả đũa kinh tế, chấp thuận đối thoại và hợp tác trên tinh thần tôn trọng người dân hai nước. Mặc dù Mỹ hy vọng hai nước gia hạn hiệp định, nhưng hành động của Chính phủ là điều thiết yếu, xét trên cả phương diện quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc.Trong khi đó, đảng Công lý cũng bày tỏ hoàn toàn ủng hộ và hoan nghênh quyết định của Chính phủ, tin tưởng dù hiệp định bị phá vỡ cũng sẽ không gây ra lỗ hổng về mặt an ninh.Đảng này nhắc lại việc Tổng thống Moon Jae-in trong bài phát biểu mừng Quốc khánh ngày 15/8 đã đề xuất đối thoại và hợp tác với Nhật Bản, nhưng Tokyo không chịu thay đổi thái độ, thậm chí còn trở nên ngạo mạn hơn, dẫn tới kết quả ngày hôm nay.Với quan điểm tương tự, đảng Hòa bình dân chủ nhấn mạnh rằng khi hiệp định được ký kết dưới thời Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye, đã không hề tiến hành quy trình thu thập ý kiến người dân. Do đó, việc chấm dứt hiệp định là một quyết định hết sức đương nhiên.Ngược lại, đảng Hàn Quốc tự do bày tỏ lo ngại mâu thuẫn lịch sử giữa hai nước đang lan rộng sang các lĩnh vực kinh tế, an ninh, nghi ngờ Chính phủ đương nhiệm thay vì coi trọng quan hệ đồng minh truyền thống Hàn-Mỹ-Nhật, lại đang có xu hướng đi theo trục Nga-Trung-Triều.Đảng Tương lai chính nghĩa cũng bày tỏ lấy làm tiếc về sự đối phó cảm tính và khinh suất của Chính phủ, lo ngại quyết định này sẽ khiến Mỹ quay lưng lại với Hàn Quốc.