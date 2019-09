Quảng bá hình ảnh quốc gia dưới những góc nhìn mới

Photo : YONHAP News

Cơ quan văn hóa và thông tin Hàn Quốc (KOCIS) thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với ba đạo diễn điện ảnh trẻ đang nhận được sự đánh giá cao và chú ý từ giới điện ảnh trong và ngoài nước, bắt tay sản xuất ba video quảng bá, cải thiện hình ảnh quốc gia.Ba đạo diễn trẻ đó là Oh Sung-yun, Lee Dong-eun và Shin Su-won. Các đạo diễn sẽ sáng tạo ra ba tác phẩm ngắn giới thiệu về hình ảnh Hàn Quốc theo những góc nhìn đặc biệt, thoát ly hẳn khỏi các video quảng bá của Chính phủ trước đây.Đạo diễn Oh, nổi tiếng với phim hoạt hình "Cô gà mái thích phiêu lưu" (tên tiếng Anh "Leafie, A Hen to the Wild"), sẽ làm video theo thể loại hoạt hình viễn tưởng, truyền đạt thông điệp về hoà bình bán đảo Hàn Quốc, lấy bối cảnh là Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).Trong khi đó, đạo diễn Lee, vốn được biết đến với các tác phẩm về gia đình, như "Giao mùa" (In Between Seasons) sẽ truyền tải hình ảnh một Hàn Quốc ấm áp tình người, dưới góc nhìn của những đứa trẻ đối với gia đình.Trong khi đó, đạo diễn Shin, người được đánh giá cao tại nhiều liên hoan phim lớn thế giới về khả năng quan sát sâu sắc và bầu không khí độc đáo qua mỗi tác phẩm, như phim "Khu vườn thủy tinh" (Glass Garden), sẽ tạo ra một tác phẩm viễn tưởng về truyền thống của Hàn Quốc, mang đến sự thoát ly, an ủi cho mỗi người.Bản tóm tắt video quảng bá sẽ được đăng tải trên tài khoản Youtube của trang www.korea.net vào đầu tháng 10 (www.youtube.com/user/GatewayTokorea). Buổi lễ công bố chính thức sẽ được tổ chức nhân sự kiện Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa đặc biệt và Tuần lễ văn hóa châu Á diễn ra vào cuối tháng 10.Đặc biệt, video quảng bá sẽ lần lượt được công bố bằng 10 thứ tiếng, bắt đầu bằng tiếng Hàn, để các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài sử dụng trong việc quảng bá hình ảnh Hàn Quốc.Quan chức của Cơ quan văn hóa và thông tin hy vọng ba video quảng bá mới sẽ giúp người dân thế giới có thể tiếp cận Hàn Quốc một cách gần gũi, thân thiện và thú vị hơn, tạo được sự đồng cảm về hình ảnh và giá trị của đất nước Hàn Quốc.