Lao động có việc làm trong tháng 10 duy trì xu hướng tăng

Photo : KBS News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 13/11 đã công bố báo cáo xu hướng tuyển dụng tháng 10. Theo đó, số người có việc làm trong tháng trước là 27.509.000 người, tăng 419.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.Mặc dù mức độ gia tăng số người có việc làm lần này vẫn chưa bằng con số 452.000 của tháng 8, song mức tăng hơn 300.000 người đã duy trì được ba tháng nay, cho thấy xu hướng hồi phục.Tỷ lệ tuyển dụng, tức số lượng người có việc làm trên tổng dân số trên 15 tuổi, đạt 61,7%, tăng 0,5% so với một năm trước. Nếu chỉ tính riêng số liệu của các tháng 10, đây là mức cao nhất trong 23 năm, kể từ năm 1996. So với tiêu chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng dân số trong độ tuổi lao động từ 15 tới 64 đạt 67,3%, tăng 0,5%.Số người thất nghiệp trong tháng 10 là 864.000 người, giảm 108.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ người thất nghiệp trên dân số trong độ tuổi lao động là 3%, giảm 0,5% so với một năm trước.Xét theo ngành nghề, lao động có việc làm trong lĩnh vực y tế, dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 151.000 người; lao động ngành nhà hàng, khách sạn tăng 112.000 người; và lao động ngành dịch vụ, nghệ thuật, thể thao, giải trí tăng 96.000 người.Ngược lại, lao động trong ngành chế tạo giảm 81.000 người, giảm 19 tháng liên tiếp; lao động ngành buôn bán sỉ và lẻ giảm 67.000 người, lao động ngành tài chính và bảo hiểm giảm 54.000 người.Xét theo độ tuổi, lao động có việc làm trên 60 tuổi là 417.000 người, chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Trong khi đó, lao động có việc làm ở độ tuổi 30 và 40 lại giảm. Đặc biệt, lao động có việc làm ở độ tuổi 40 giảm tới 146.000 người.Cục thống kê quốc gia đánh giá trong tháng trước, lao động có việc làm thường xuyên tăng, song lao động tạm thời lại giảm mạnh. Nếu xem xét cả mức độ tăng giảm dân số ở độ tuổi 40, tình hình tuyển dụng không mấy khả quan.