Khai mạc cuộc họp Ủy ban quân sự Hàn-Mỹ lần thứ 44

Photo : YONHAP News

Ngày 14/11, Ủy ban quân sự Hàn-Mỹ (MCM) đã mở cuộc họp lần thứ 44 tại trụ sở Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc tại Seoul, với sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân hai nước là Park Han-ki và Mark Milley. Tại đây, quan chức hai nước đã trao đổi ý kiến về các vấn đề quân sự nổi cộm.Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân hai nước đồng chủ trì phiên họp chiều cùng ngày, trong đó có sự tham gia của Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ Philip Davidson. Hai bên đã tiến hành đánh giá tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và rà soát trạng thái phòng thủ của liên quân Hàn-Mỹ.Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính hồi tháng 8 vừa qua để kiểm chứng năng lực tác chiến ban đầu (IOC) của quân đội Hàn Quốc, chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn-Mỹ sẽ báo cáo kết quả cuộc họp lần này lên Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 51, sẽ diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 15/11.Trước khi tới thăm Hàn Quốc, ông Milley cho biết sẽ thảo luận với phía Hàn Quốc về Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật. Do đó, giới phân tích cho rằng quan chức Mỹ đã đề cập tới vấn đề gia hạn hiệp định này tại cuộc họp.Ngoài ra, cũng có thể ông Milley đã nhắc tới việc nâng khoản đóng góp của Hàn Quốc trong đàm phán Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI đang được triển khai.