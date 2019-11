Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc tạo được cơ nhân tạo bằng máy in 3D

Photo : YONHAP News

Một nhóm nghiên cứu Hàn Quốc đã thành công trong việc ứng dụng công nghệ in sinh học (Bioprinting) tạo ra cơ nhân tạo. Bioprinting là công nghệ sử dụng máy in 3D bằng mực sinh học trên nền tảng tế bào sống để tạo ra cơ quan nội tạng và mô cơ thể.Quỹ nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc (NRF) ngày 27/11 cho biết nhóm nghiên cứu chung giữa giáo sư Kim Geun-hyung (Đại học Sungkyunkwan) và Giáo sư Jang Chul-ho (Đại học Chonnam) đã sử dụng mực sinh học chứa hạt nano vàng để tạo ra "bó sợi cơ".Thách thức lớn nhất trong công nghệ Bioprinting là sử dụng mực sinh học chứa tế bào sống để thiết lập một kết cấu mang chức năng sinh học và đặc trưng giải phẫu học, hoặc một "bó sợi cơ" sắp xếp một chiều.Với công nghệ Bioprinting hiện nay, việc thiết lập kết cấu cơ một cách chuẩn mực là rất khó, do không thể tạo ra những khuôn mẫu siêu nhỏ kích thước micromet (1 phần triệu mét) hoặc nanomet (1 phần tỷ mét).Để giải quyết bài toán này, nhóm nghiên cứu đã thêm hạt nano vàng vào mực sinh học trên nền tảng collagen, một vật liệu nguồn gốc sinh học, và thúc đẩy quá trình sắp xếp tế bào thành công.Các nhà nghiên cứu đã cấy cơ nhân tạo trên vào phần cơ cằm bị tổn thương của chuột thí nghiệm. Kết quả là sau 8 tuần, phần được cấy đã phục hồi như cơ thật. Nghiên cứu trên được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào việc điều trị các bệnh khó chữa liên quan đến cơ bằng cách tái tạo tế bào cơ. Kết quả nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí quốc tế "Nano Letters" ngày 29/10 vừa qua.