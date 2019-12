Hàn Quốc xếp thứ 19 thế giới về chỉ số liêm chính của các cơ quan Nhà nước

Photo : YONHAP News

Trung tâm nghiên cứu chống tham nhũng và xây dựng quốc gia châu Âu (The European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building-ERCAS) vừa công bố "Chỉ số liêm chính của các cơ quan Nhà nước từng quốc gia năm 2019" (Index of public integrity). Theo đó, Hàn Quốc xếp thứ 19 trong tổng số 117 nước trên thế giới, và đứng đầu các nước khu vực châu Á.Ủy ban vì quyền lợi người dân trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc ngày 2/11 đã công bố đánh giá chỉ số trên của châu Âu.Được Liên minh châu Âu hỗ trợ, ERCAS đã phát triển chỉ số liêm chính của các cơ quan Nhà nước nhằm đánh giá khách quan mức độ kiểm soát tham nhũng của từng quốc gia. Từ năm 2015, kết quả đánh giá được công bố hai năm một lần.Hàn Quốc đứng vị thứ 23 năm 2015 và vị thứ 24 năm 2016. Năm nay, Hàn Quốc xếp thứ 19, đồng hạng với Áo.Trong số 6 chỉ số phụ, Hàn Quốc đứng đầu về "công dân điện tử", đứng thứ 19 về "gánh nặng hành chính", thứ 26 về "tính minh bạch trong ngân sách Chính phủ", thứ 36 về "tự do ngôn luận", thứ 40 về "mở cửa thương mại" và thứ 49 về "độc lập tư pháp".Ngoài ra, Hàn Quốc đứng thứ 23 trong 200 quốc gia về "Đánh giá rủi ro hối lộ" (Bribery Risk Matrix) được công bố bởi TRACE, công ty cung cấp giải pháp quản lý rủi ro doanh nghiệp của Mỹ.Đây là thước đo về rủi ro các doanh nhân nhận yêu cầu hối lộ từ các quan chức Nhà nước. Trong 5 tiêu chuẩn là "rất thấp", "thấp", "bình thường", "cao", và "rất cao", Hàn Quốc được phân loại là nước có rủi ro "thấp". Chỉ số này của Hàn Quốc đang dần cải thiện mỗi năm, từ vị thứ 33 năm 2017 lên vị thứ 25 năm 2018, và thứ 23 trong năm nay. Chỉ số này của Nhật Bản và Đài Loan lần lượt là 25 và 26, Hong Kong và Singapore là 10 và 12.Chủ tịch Ủy ban vì quyền lợi người dân Park Un-jong cho biết kết quả trên phản ánh thành quả cải cách chống tham nhũng do Chính phủ liên tục xúc tiến từ trước tới nay.