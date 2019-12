KDI tiếp tục nhận định kinh tế Hàn Quốc đang đình trệ

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, ngày 6/12 công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 12", dự báo kinh tế Hàn Quốc đang tiếp tục "đình trệ" do đầu tư và xuất khẩu bị co hẹp.Như vậy, KDI đã duy trì nhận định kinh tế Hàn Quốc "đình trệ" 9 tháng liên tiếp. Trong báo cáo từ tháng 11 năm ngoái tới tháng 3 năm nay, KDI đánh giá nền kinh tế "đang tăng trưởng chậm lại", và bắt đầu nhận định "đình trệ" từ báo cáo tháng 4.Trong tháng 10, sản lượng toàn ngành công nghiệp giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù sản lượng chíp bán dẫn tăng, nhưng mặt hàng ô tô và linh kiện điện tử lại giảm lần lượt 6,6% và 14,4%. Tỷ lệ vận hành bình quân của ngành chế tạo chỉ đạt 73,2%, thấp hơn một tháng trước.Đầu tư xây dựng trong tháng 10 giảm 4,3% so với một tháng trước, cải thiện hơn mức giảm 7,9% tháng 9. Tuy nhiên, đầu tư thiết bị lại giảm 4,8%, cao hơn mức giảm 3,4% một tháng trước đó.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đạt 99,4 điểm trong tháng 10, tương tự tháng 9. Trong khi đó, chỉ số dự đoán biến động kinh tế tương lai gần tăng nhẹ lên 98,7 điểm. Do đó, KDI nhận định kinh tế Hàn Quốc ít có khả năng "đình trệ" nghiêm trọng hơn.Ngoài ra, trong tháng 11, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp lần đầu vượt ngưỡng tiêu chuẩn 100 điểm trong vòng 7 tháng. Doanh số bán lẻ trong tháng 10 tăng 2,1%, có xu hướng hồi phục. Xuất khẩu tháng 11 giảm 14,3%, chủ yếu do các mặt hàng chíp bán dẫn, chế phẩm dầu mỏ, mức giảm tương tự tháng trước.Lao động có việc làm trong tháng 10 tăng 419.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường tài chính vẫn duy trì xu hướng ổn định, bất chấp nhiều yếu tố bất ổn xoay quanh tranh chấp thương mại Mỹ-Trung.