Xuất hiện ca nhiễm virus corona chủng mới thứ 4 tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc tiếp tục phát hiện thêm một bệnh nhân mắc virus corona chủng mới, ca thứ 4 trong nước. Bệnh nhân thứ 4 là một nam giới người Hàn 55 tuổi, từng tới thăm thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) sau đó nhập cảnh vào Hàn Quốc vào ngày 20/1.Sau khi xuất hiện triệu chứng cảm cúm, người này đã đến cơ sở y tế trong nước để điều trị. Tới ngày 25/1, do vẫn sốt cao trên 38 độ C và đau cơ bắp, người này đã quay lại cơ sở y tế. Cơ sở y tế đã khai báo lên cơ quan phòng dịch, phân loại bệnh nhân vào đối tượng cần giám sát linh động, rồi tới sáng ngày 26/1 đã kết luận bệnh nhân bị nhiễm virus corona chủng mới.Như vậy, tổng số bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Hàn Quốc đã tăng lên 4 người, trong đó có một người mang quốc tịch Trung Quốc, ba người Hàn Quốc, tất cả đều từng cư trú hoặc ghé thăm thành phố Vũ Hán.Số bệnh nhân và ca tử vong do loại virus này đang tăng nhanh tại Trung Quốc. Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc cho biết tính tới 0 giờ ngày 27/1, đã có 2.744 bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán tại 30 tỉnh thành, ở Hong Kong, Macao, Đài Loan, và đã có 80 người tử vong. Số ca tử vong tăng hơn 20 người chỉ trong một ngàyTại Thái Lan cũng phát hiện 8 ca mắc viêm phổi Vũ Hán, tại Mỹ là 5 người, Nhật Bản, Singapore, Australia, Malaysia và Hàn Quốc mỗi nước 4 người.