Bắc Triều Tiên thông báo không tham dự Hội nghị an ninh Munich

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên đã quyết định không tham dự Hội nghị an ninh Munich tại Đức ngày 14/2 tới do lo ngại virus corona chủng mới.Một nguồn tin ngoại giao cho biết miền Bắc đã thông báo với ban tổ chức Hội nghị an ninh Munich là Thứ trưởng Ngoại giao Kim Son-gyong sẽ không tham dự sự kiện, với lý do Bắc Triều Tiên cấm du lịch, dừng các tuyến giao thông tới Trung Quốc và Nga nhằm ngăn chặn virus corona lây lan.Trước đó, miền Bắc dự kiến cử Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực châu Âu Kim Son-gyong tham dự Hội nghị an ninh Munich trong ba ngày, từ ngày 14/2. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-hwa và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo cũng dự kiến tham dự sự kiện này, khiến dư luận kỳ vọng về khả năng diễn ra tiếp xúc liên Triều, Mỹ-Triều.Hội nghị an ninh Munich được tổ chức lần đầu tiên năm 1963, quy tụ quan chức Chính phủ và chuyên gia các nước, thảo luận về những vấn đề an ninh nổi cộm toàn cầu. Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên ngỏ ý tham dự sự kiện này, nhưng rốt cuộc kế hoạch lại bị hủy bỏ.