Hyundai, Kia nối lại hoạt động sản xuất trong nước từ ngày 11/2

Photo : YONHAP News

Giới doanh nghiệp ô tô Hàn Quốc ngày 10/2 cho biết các nhà máy trong nước của hãng ô tô Hyundai và Kia sẽ lần lượt mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 11/2.Trong ngày 11/2, Hyundai sẽ tái khởi động nhà máy số 2 ở thành phố Ulsan, tiếp tục sản xuất dòng xe GV80 và một số mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) chủ lực được yêu thích như Palisade, Santafe, Tucson. Từ ngày 12/2, các nhà máy trong nước còn lại của Hyundai cũng sẽ quay lại hoạt động bình thường, đẩy nhanh tốc độ sản xuất, không để lịch trình xuất hàng chậm trễ thêm.Hãng Kia dự kiến tái khởi động nhà máy ở thành phố Hwagseong (tỉnh Gyeonggi) ngày 11/2, và toàn bộ các nhà máy khác từ ngày 12/2.Sau khi dịch virus corona chủng mới bùng phát từ Trung Quốc, các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước đã gặp nhiều trở ngại do thiếu nguồn cung phụ tùng hệ thống dây dẫn điện trong xe ô tô (wiring harness). 87% mặt hàng này được nhập khẩu từ Trung Quốc. Do lo ngại dịch bệnh, các nhà máy sản xuất phụ tùng tại Trung Quốc đã dừng hoạt động, ảnh hưởng tới nguồn cung phụ tùng khiến các hãng ô tô Hyundai, Kia, Ssangyong, Renault Samsung phải đóng cửa nhà máy trong nước. Chỉ riêng hãng GM Hàn Quốc có mạng lưới cung cấp toàn cầu không phải dừng hoạt động do dịch bệnh.Không chỉ giới doanh nghiệp ô tô mà cả các đối tác cung ứng cũng lo ngại gặp thiệt hại tương tự. Chính phủ và các doanh nghiệp đã dốc toàn lực để khắc phục tình hình. Hyundai và Kia đã hợp tác với Bộ Ngoại giao, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, gửi công văn và trực tiếp gặp gỡ, đề nghị chính quyền Trung Quốc phê chuẩn nối lại sản xuất cho một số nhà máy ở tỉnh Sơn Đông, "cứ điểm" sản xuất hệ thống dây dẫn điện trong xe ô tô. Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm đã hỗ trợ hơn 10.000 khẩu trang cho các nhà máy của Hyundai và đối tác cung ứng phụ tùng tại Trung Quốc nhằm đẩy nhanh mở cửa sản xuất trở lại.Nhà máy của hãng Hyundai, Kia tại Trung Quốc đang đẩy mạnh kiểm dịch, kiểm tra trang thiết bị sản xuất, dự kiến tái hoạt động từ ngày 17/2. Tuy nhiên, một số ý kiến thận trọng cho rằng chưa thể kỳ vọng các nhà máy sẽ hoạt động bình thường trở lại ngay lập tức, mà còn tùy thuộc vào diễn biến dịch bệnh, tỷ lệ người lao động đi làm, quá trình vận chuyển, thông quan hàng hóa.