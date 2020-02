Lượng đặt tour du lịch tháng 2 giảm 80% do dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Giới doanh nghiệp ngày 21/2 cho biết hãng lữ hành số một Hàn Quốc Hanatour dự báo lượng khách đặt tour mới trong tháng 2 này sẽ giảm tới 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, lượng khách đặt tour mới trong tháng 1 cũng đã giảm tới 50%.Hãng lữ hành đứng thứ hai là Modetour cũng dự báo lượng khách đặt tour mới trong tháng 2 sẽ giảm bằng một phần ba so với cùng kỳ năm 2019.Lượng khách của hãng lữ hành đứng thứ ba Yellow Balloon dự báo cũng sẽ giảm từ 70% tới 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, trong tháng 2, không hề có khách đặt tour tới Trung Quốc. Lượng khách đặt tour tới khu vực Đông Nam Á, nơi có nhiều khách du lịch Trung Quốc, cũng giảm mạnh tới 90%.Hãng lữ hành Interpark tour cũng cho biết phần lớn khách hàng đã hủy đặt tour sau khi dịch corona-19 lây lan mạnh, gần như không có khách đặt tour mới.Giới doanh nghiệp nhận định dịch corona-19 đang gây ra cú sốc lớn với các doanh nghiệp lữ hành trong nước tương tự cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á. Nhiều doanh nghiệp đã phải quyết liệt ra đối sách tự giải cứu, như cho toàn bộ người lao động nghỉ hưởng lương từ 70% đến 80%, hoặc làm việc ba, bốn ngày một tuần.Tuy nhiên, đây đều là các hãng lữ hành hàng đầu trong nước, đủ tiềm lực để áp dụng các biện pháp đối phó quyết liệt. Các hãng lữ hành vừa và nhỏ khác nhiều khả năng sẽ phải cho người lao động nghỉ không lương, thậm chí đối mặt với nguy cơ phá sản.