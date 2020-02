Gia tăng dân số tự nhiên của Hàn Quốc năm 2019 thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 26/2 công bố số liệu cho biết số trẻ sơ sinh chào đời trong năm ngoái đạt 303.100 trẻ, giảm 7,3% so với một năm trước, mức thấp kỷ lục trong lịch sử thống kê liên quan.Số người tử vong là 295.000 người, giảm 1,2%. Gia tăng dân số tự nhiên, tức số trẻ sơ sinh trừ đi số người tử vong, đạt 8.000 người, giảm mạnh so với mức 20.000 người năm 2018. Đây là lần đầu tiên quy mô gia tăng dân số tự nhiên của Hàn Quốc xuống dưới 10.000 người. Gia tăng dân số tự nhiên năm 1983 từng lên tới 520.000 người, năm 2005 là 190.000 người, năm 2016 là 125.000 người.Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên, tức tỷ lệ trẻ sơ sinh trên 1.000 dân trừ đi tỷ lệ người tử vong trên 1.000 dân, là 0,2. Nếu tiếp tục xu hướng này, dự báo từ năm nay, Hàn Quốc sẽ chuyển sang giảm dân số tự nhiên, tức số người tử vong nhiều hơn số trẻ sơ sinh.Cục thống kê quốc gia giải thích số trẻ sơ sinh và tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sẽ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) đã giảm mạnh từ năm 2017, khiến mức tăng dân số cũng giảm dần.Trong năm ngoái, độ tuổi sinh sản bình quân của phụ nữ Hàn Quốc là 33 tuổi, tăng 0,2 tuổi so với năm 2018. Tỷ lệ phụ nữ sinh con khi đã trên 35 tuổi chiếm 33,3%, tăng 1,5%, cao gấp đôi mức 15,4% năm 2009. Tỷ lệ gia đình chỉ sinh một con chiếm 55,7%, tăng 1,2% so với một năm trước. Tỷ lệ gia đình có hai con là 35,8%, ba con là 8,5%.