Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Năm (9/4) đã tham dự cuộc họp chung giữa các ngành nghiên cứu, y tế và công nghiệp xoay quanh đại dịch COVID-19.Phát biểu tại đây, Tổng thống nhấn mạnh những nỗ lực của Hàn Quốc trong công tác đối phó dịch COVID-19 như nhanh chóng phát triển bộ kit xét nghiệm đã trở thành hình mẫu cho thế giới noi theo. Ông bày tỏ kỳ vọng vào thuốc điều trị và vắc-xin phòng bệnh đang được nghiên cứu phát triển, khẳng định không chỉ Hàn Quốc mà toàn thế giới đều đang trông chờ sự ra đời của thuốc điều trị và vắc-xin phòng COVID-19.Tổng thống kêu gọi các nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp, bệnh viện và cơ quan Chính phủ hợp tác chặt chẽ để nhanh chóng đạt kết quả trong nghiên cứu phát triển thuốc điều trị và vắc-xin.Ông Moon cho biết Viện nghiên cứu Pasteur Hàn Quốc cũng đang tìm kiếm loại thuốc có hiệu quả với virus COVID-19 từ các thuốc đã được cấp phép, và đề xuất phương pháp "tái tạo thuốc" để rút ngắn thời gian nghiên cứu phát triển. Tổng thống cũng nhấn mạnh nhiều doanh nghiệp dược đang rất nỗ lực trong công tác nghiên cứu và đã đạt được nhiều kết quả bước đầu.Tổng thống nhận định dù còn nhiều thiếu thốn cả về nguồn lực lẫn kinh nghiệm so với các công ty dược quốc tế hay các nước phát triển, nhưng không vì thế mà Hàn Quốc kém cạnh hơn trong cuộc đua này. Điều này đã được chứng minh bằng những nỗ lực đối phó với Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) của Hàn Quốc năm 2015.Ông Moon bày tỏ thấu hiểu khó khăn của khối tư nhân khi phải tự thân nghiên cứu tìm tòi thuốc chữa và vắc-xin phòng COVID-19, khẳng định Chính phủ sẽ tăng cường hợp tác giữa cơ quan Nhà nước với tư nhân, đầu tư tài chính cho các dự án nghiên cứu phát triển, đồng thời lược bớt các thủ tục hành chính liên quan.Tổng thống cũng nhấn mạnh thời điểm hiện nay là cơ hội để Hàn Quốc nỗ lực phát triển công tác phòng dịch và khoa học y tế, cho biết sẽ sớm xúc tiến quy trình phê duyệt lâm sàng nhưng vẫn đảm bảo ưu tiên hàng đầu an toàn của người dân.Kết thúc bài phát biểu, ông Moon liệt kê các nội dung mở cửa phòng xét nghiệm an toàn sinh học cho tư nhân, cung cấp mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm COVID-19 và máu của bệnh nhân đã được điều trị khỏi, đầu tư 210 tỷ won (172,5 triệu USD) cho nghiên cứu phát triển vắc-xin, thêm hạng mục hỗ trợ chi phí nghiên cứu phát triển thuốc điều trị vào ngân sách bổ sung, thành lập các trung tâm nghiên cứu virus chủng mới.Tổng thống cho biết Chính phủ đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thống nhất chia sẻ tài liệu, báo cáo liên quan đến phát triển thuốc với các nước G20, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động liên quan do Tổ chức Y tế thế giới và Liên hợp quốc chỉ đạo.